李靚蕾24字為黑人范范澄清　陳建州回應了

王力宏和李靚蕾婚姻掀空戰4日，王力宏20日午間發布道歉聲明，原以為事件即將落幕，不料李靚蕾在今（21）日傍晚無預警發25字，為黑人陳建州和范瑋琪澄清，對此，《三立新聞網》報導，陳建州透過經紀人回應「太多不實消息和亂編的故事，謝謝靚蕾幫忙代為澄清，謝謝」。
編輯中心／綜合報導
2021-12-21 21:24:31
王力宏和李靚蕾婚變鬧得沸騰，引發各界議論，而李靚蕾在日前的長文中透露，王力宏有一個「朋友」，是明知違反法規，也要飛奔去找她家找她聚會」，中人猜測是今年9月時，王力宏和徐若瑄、陳子鴻、黑人、范范曾一同在徐若瑄家聚餐，當時還因違反自主健康管理規定，被北市衛生局開罰一萬元。
由於李靚蕾的「朋友」一說，讓人不免猜測跟上述提及的友人相關，面對輿論，李靚蕾今日發文表示「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係。」，但話僅說到此，引起鄉民暴動，開始點名。
不過，根據《蘋果新聞網》報導，在求證李靚蕾本人後，她表示「只是單純受託幫黑人、范范澄清」，並沒有在影射誰。對此，《三立新聞網》報導，陳建州透過經紀人回應「太多不實消息和亂編的故事，謝謝靚蕾幫忙代為澄清，謝謝」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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