春節檢疫首批「7+7+7」 北市檢驗638人傳2陽性確診
春節檢疫專案14日啟動，以「7+7+7」入境旅客至今（21）日陸續期滿，依規定只要PCR採檢陰性，居家檢疫條件也符合規定，即可返家進行後7天檢疫。不過，台北市衛生局晚間指出，今日共採檢638人，檢出2人為陽性，目前已收治醫院進行隔離治療。
編輯中心／綜合報導
2021-12-21 22:14:33｜2021-12-21 22:20:03
中央流行疫情指揮中心今日表示，本年12月14日起入境擇定春節檢疫專案方「7+7+7」案民眾，將自12月21日起陸續期滿168小時，凡經檢疫第6天PCR檢測陰性及返家居家檢疫環境與條件均符合規定者，請全程佩戴口罩，搭乘地方政府安排之防疫車輛，返家接續後7天在家居家檢疫。檢疫期間第10天以家用快篩檢測1次，並配合健康關懷回報結果；居家檢疫期滿前也要進行PCR檢測1次；檢疫期滿後，自主健康管理期間第6至7天以家用快篩檢測1次，並以雙向簡訊回復篩檢結果。
不過，今日晚間卻傳出，第一批選擇「7+7+7」方案的民眾，638位在離開北市防疫旅館前進行採檢，有2人呈陽性，已收治醫院進行隔離治療，另636人為陰性。根據「聯合新聞網」報導，北市衛生局表示，由於中央尚未公布案號，因此無法對外說明，待中央確認並公布案號後，屆時會統一公布。（編輯：林莞茜）
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