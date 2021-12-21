▲ FUSO 賀第 35,000 輛新車售出前進嘉義辦派對 贈 50 萬購車金

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DTAT 自 2017 年正式營運，每銷售出 5,000 台新車，即會為車主舉辦慶祝活動，甫成立 5 年內，即迅速達到 35,000 台的銷售里程碑！今年 FUSO 以「FUSO UNITED 共轉未來」為宣傳主軸，感謝所有在不同產業打拼的頭家及運匠朋友，持續為台灣經濟打拼共同努力，DTAT 期望以個人的力量為基礎，每個小單位匯聚起來形成一股巨大能量，推動台灣經濟前進！
本次第 35,000 台幸運得主為「國立通運有限公司」，DTAT 也特別於頒獎典禮前，邀請專業導演團隊執導，為獲獎客戶的故事濃縮成 3 分鐘的影片，將無數日夜的汗水與辛勞紀錄於鏡頭下，影片內容平凡卻撼動人心，讓現場與會貴賓十分驚喜與感動。
國立通運有限公司自成立以來，便積極提升品牌價值，堅持提供更好的車輛與服務品質，創造安全舒適的旅遊。此次頒獎典禮暨慶祝派對，亦讓所有與會賓客感受到 DTAT 長期經營客戶的用心與努力。於現場播放獲獎客戶專屬影片後，DTAT 執行長王立山與國立通運有限公司賴皇叡董事長共同揮棒，擊破巨型棒球，象徵永不停止奮鬥的精神，未來將持續擊破困境，再創佳績！王立山執行長於現場頒發 50 萬元購車基金及專屬琉璃獎座，將氣氛炒至最高點！現場更精心準備超澎湃的美饌佳餚，加上知名樂團現場表演，讓慶祝活動在歡樂的氣氛下畫下完美句點。
台灣戴姆勒亞洲商車稟持著 FUSO「一起運轉、深耕台灣」的品牌承諾，除提供優質的產品線，佈建完整的通路及高品質服務，亦是讓 FUSO 從市場競爭中脫穎而出的經營關鍵，期望未來繼續為 FUSO 車主提供更多元服務，攜手全台運匠英雄一同共轉未來！