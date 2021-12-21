尷尬了！BMW違規等紅燈停機車等車區 車窗一搖驚見是他
台北市一名機車騎士，在今（21）日傍晚時，行經南京西路與中山北路路口時，看到前方一台BMW違規停進機車等車區，因此敲窗提醒對方，沒想到當車窗搖下來後，竟驚見駕駛為台北市議員王世堅，他尷尬地說了幾句話後再把車窗搖上，畫面曝光，引來網友笑稱「是阿堅！」，但也有人提醒原PO「敲窗行為千萬不要在台中出現喔」。
編輯中心／綜合報導
2021-12-21 22:37:20｜2021-12-21 22:40:34
一輛BMW今日傍晚17時許，在行經南京西路與中山北路路口時，停進機車等候車格區，一名機車騎士見狀上前敲窗提醒，沒想到車窗搖下來後，驚見駕駛為台北市議員王世堅，面對騎士，他回話支支吾吾讓人聽得不清不楚，且一臉尷尬地向對方示意後就搖上車窗。
原PO將行車記錄器錄下的畫面上傳臉書社團，許多人看到影片後直呼「這人好眼熟」、「我想說怎麼那麼像王世堅，結果居然是本人！」、「這樣都被你遇到」，更有人笑稱「你要停進去（等車區）？over my dead body」，但也有人提醒機車騎士「敲窗行為千萬不要在台中出現喔」，以免車窗要下來會看到球棒。
依照規定，若駕駛汽車停等紅燈時，汽車不得駛入機車停等區內，如任意駛入，除讓機車騎士不便停等紅燈外，亦違反道路交通管理處罰條例相關規定，將可處以 900 元到 1800 元罰鍰。（編輯：林莞茜）