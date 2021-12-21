和泰汽車捐贈第 12 台大型捐血車！強力支援台灣血庫
Toyota、Lexus、HINO 台灣總代理和泰汽車多年來致力於汽車本業相關的公益活動，因觀察到各地捐血中心有捐血車的需求，然而大型捐血車打造費用昂貴，一輛捐血車要價近 700 萬元；為提供國人優質的採血環境，自 2011 年起，和泰汽車每年運用代理銷售的 HINO 大型車，並配備先進的採血設備，打造和泰號捐血車並贈與各地捐血中心，為台灣醫療貢獻一份心力。
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2021-12-21 22:55:00
2021 年和泰汽車委託關係企業 和泰車體製造股份有限公司 打造第12台和泰號捐血車捐贈給台中捐血中心，12 月 21 日於 Toyota 中台中營業所正式啟用，未來將服務中台灣地區的捐血人；和泰汽車連續 11 年來捐贈捐血車，累計服務超過 75 萬人、採血 150 萬袋。在第 12 台和泰號捐血車啟用後，預計每年可再擴大募集 2.5 萬袋血。
和泰汽車捐贈的捐血車占全台捐血車數量約 17%，是台灣捐贈最多捐血車的企業。除了捐贈捐血車外，2012 年起和泰汽車連年舉辦全台捐血活動，投入集團人力、捐血贈品及廣宣資源，累計舉辦超過 1,400 場捐血活動，超過7萬人踴躍捐血。
2021 自疫情開始後，因民眾減少出門，各地捐血中心血液安全庫存量迅速下滑，陷入缺血的緊急狀態；為了舒緩血荒，和泰汽車同時也舉辦「和泰集團一日捐血串聯活動」，動員全台12台和泰號捐血車，於各縣市 Toyota 營業所設立捐血站，攜手和泰集團同仁、經銷商、車主及大眾踴躍挽袖獻出熱血，用實際行動支援全台醫療用血。
和泰集團秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，長期投入社會公益，以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動回饋社會，包含攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家、導護裝備捐贈邁入第11年並累積捐贈 11 萬套、一車一樹達成種植 50 萬棵里程碑等公益行動，今年更連續 7 年榮獲天下永續公民獎，和泰汽車未來也將攜手集團企業及全台經銷商持續投入公益，成為汽車產業 CSR 的標竿企業！希望能拋磚引玉，與更多企業及大眾一起響應公益活動，讓正向影響力擴散到台灣每個角落！