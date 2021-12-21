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潘綱大不懂「好聚好散」　情勒前女友吳子霏

▲潘綱大（右）在《一杯熱奶茶的等待》中和吳子霏（中）、連晨翔有精彩對手戲。（圖／双喜提供）
▲潘綱大（右）在《一杯熱奶茶的等待》中和吳子霏（中）、連晨翔有精彩對手戲。（圖／双喜提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-12-21 23:23:38

校園愛情成長電影《一杯熱奶茶的等待》由華文網路暢銷小說改編，並且由原著作者詹馥華自編自導，卡司集結了新生代偶像連晨翔、吳子霏、周予天，以及入圍今年金馬獎最佳新人的潘綱大，讓書迷及粉絲們都相當期待。潘綱大在電影裡飾演女主角的前任情人「紹平」因不懂「好心分手」又情勒對方，角色相當陰暗憂鬱，導演詹馥華試鏡了四十幾位人選最終選了潘綱大。

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▲吳子霏（右）和連晨翔在《一杯熱奶茶的等待》上演甜蜜戀愛。（圖／双喜提供）
▲吳子霏（右）和連晨翔在《一杯熱奶茶的等待》上演甜蜜戀愛。（圖／双喜提供）
吳子霏說跟潘綱大對戲很容易進入狀況，有一場自殘戲，他因為太過激動不小心用道具傷到自己，讓她嚇了一跳，在一場被連晨翔打的橋段，潘綱大跟導演說他應該會還手，結果拍攝的時候，潘綱大直接倒下，後來詹導問他為何後來沒有反擊，潘綱大透露：「因為我覺得這個角色活該被打」，還笑說那場戲真的被連晨翔尻到頭差點暈過去，「但我沒有因此跟連晨翔有過節。」

▲青春校園愛情電影《一杯熱奶茶的等待》12月24日聖誕節上映。（圖／双喜提供）
▲青春校園愛情電影《一杯熱奶茶的等待》12月24日聖誕節上映。（圖／双喜提供）
開拍過程遇到難關都迎刃而解，先是因為部桃事件調動拍攝場景順序，凌晨兩點多上合歡山搶日出的時候連兩天都風和日麗，吳子霏在海拔三千公尺差點高山症發作，幸好連晨翔很紳士的頻頻護著，讓吳子霏感受到共患難，因為天氣太好景太美，吳子霏讚嘆像在演《冬季戀歌》卻被連晨翔冷笑話破壞：「我覺得比較像是《神鵰俠侶》」，連晨翔還因此拍海報拍到睡著，一行人下山後，沒多久合歡山就下起冰雹，讓劇組驚呼幸運，沒多久也順利在基隆找到適合拍攝的主場景，在打造女主角住的公寓期間，劇組在外面拍攝竟然都沒有在「雨都」遇到雨天，直到移進公寓景時才開始下雨，並且在疫情大爆發前完成拍攝殺青，讓詹導直喊：「有拜土地公有保佑。」

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