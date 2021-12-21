潘綱大不懂「好聚好散」　情勒前女友吳子霏

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開拍過程遇到難關都迎刃而解，先是因為部桃事件調動拍攝場景順序，凌晨兩點多上合歡山搶日出的時候連兩天都風和日麗，吳子霏在海拔三千公尺差點高山症發作，幸好連晨翔很紳士的頻頻護著，讓吳子霏感受到共患難，因為天氣太好景太美，吳子霏讚嘆像在演《冬季戀歌》卻被連晨翔冷笑話破壞：「我覺得比較像是《神鵰俠侶》」，連晨翔還因此拍海報拍到睡著，一行人下山後，沒多久合歡山就下起冰雹，讓劇組驚呼幸運，沒多久也順利在基隆找到適合拍攝的主場景，在打造女主角住的公寓期間，劇組在外面拍攝竟然都沒有在「雨都」遇到雨天，直到移進公寓景時才開始下雨，並且在疫情大爆發前完成拍攝殺青，讓詹導直喊：「有拜土地公有保佑。」
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