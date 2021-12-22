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NOW早報／暗藏玄機！李靚蕾神祕發文　替黑范夫妻撇關係

▲李靚蕾（左圖右、右圖右）神祕發文，引起諸多揣測。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾（左圖右、右圖右）神祕發文，引起諸多揣測。（圖／翻攝李靚蕾IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-22 06:17:34

暗藏玄機！李靚蕾神祕發文　幫黑人、范范撇清關係

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王力宏、李靚蕾的事件原本會以20日稍早在社群媒體上宣布暫停演藝工作告一段落，沒想到30個小時後，也就是昨（21）日，李靚蕾再度於微博開轟，提到：「據我所知，黑人、范范與王先生沒有不正當關係。」一語耐人尋味。

王力宏遭李靚蕾爆料混亂的私生活，扯出許多藝人，包含徐若瑄、BY2的妹妹Yumi，而Yumi不斷發聲明澄清，但都被李靚蕾打臉，至於徐若瑄方面，則是呼籲王力宏親自澄清。沒想到此時，李靚蕾再度上線，於微博發文：「據我所知，黑人、范范與王先生沒有不正當關係。」有網友看到後留言：「看似闢謠，實則實錘啊！錘的就是徐若瑄。」

李靚蕾的一段話，讓人不禁回溯到今年9月時，王力宏、徐若瑄、陳子鴻、黑人、范范曾一同在徐若瑄家聚餐，扣掉陳子鴻，李靚蕾特別在文中標記黑人、范范，似乎以這樣的方式暗示「某些答案」將呼之欲出。但李靚蕾已經對外澄清，自己是因為受託幫黑人和范范澄清，不是在影射徐若瑄。

好消息！歐盟率先承認我國疫苗接種證明　莊人祥回應了

歐洲經貿辦事處昨（21）日宣布，已決議通過，承認台灣核發的 「COVID-19 疫苗接種證明書」，與歐盟核發的「歐盟數位 COVID證明」具同等效力，並將在明日起生效，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，是首個與我國互相認證的區域，數位接種證明掃描，可加速雙邊入境通關程序。

歐洲經貿辦事處指出，經歐盟機構的技術評估，台灣所頒發的數位「COVID-19 疫苗接種證明書」，將與歐盟核發的『歐盟數位 COVID證明』具同等效力，而此決議，將在2021年12月22日生效。截至目前，已有60個合作夥伴與歐盟體系接軌。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，這是首個與我國互相認證的區域，代表未來持有我國的疫苗接種數位證明書，在入境歐盟時，可免用小黃卡等紙本接種證明，將有助加速入境通關作業。

但莊人祥也提醒，這僅是疫苗數位接種證明書，和入境檢疫條件無關，民眾入境時仍要配合入境國的檢疫規定，不過實際上路時間，仍有待外交部做進一步說明，指揮中心也正與其他國家或地區洽談相關事宜。

目前歐洲藥品管理局（EMA）授權的疫苗包括莫德納、輝瑞、AZ、嬌生、Novavax等5種疫苗。

▲指揮中心發言人莊人祥今（7）日針對昨日抵台的59.4萬劑AZ疫苗，進行運用說明。（圖／指揮中心）
▲歐盟認可我國數位疫苗接種證明，指揮中心發言人莊人祥稱將有利加速雙邊入境通關。（圖／指揮中心）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
今日天氣／氣溫略回暖！中南部高溫上看27度　北東持續降雨

中央氣象局預報，今（22）日台灣仍受到南方雲系的影響，在北台灣地區會有短暫雨的發生，在東部、東南部地區及中南部山區也會出現局部雨勢，其餘地區則降雨機率偏低，主要轉變為多雲天氣。

溫度方面，各地夜晚清晨低溫預估落在17至19度，白天高溫中部以北及東北部地區為20到23度，其餘地區則大多落在24至27度左右。

▲今（18）日清晨受到東北風影響，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。（圖／記者葉政勳攝）
▲今日台灣仍受到南方雲系的影響，在北台灣地區會有短暫雨的發生。（圖／記者葉政勳攝）
陳時中曝降級關鍵　防堵Omicron做好三面向

Omicron變異株導致國外疫情再起，昨（21）日衛福部長陳時中接受媒體採訪時表示，要將邊境、防疫旅館與居家檢疫做好，至於何時可以降級，他則說鬆口透露，若能將新冠肺炎防堵成功，就能陸續解除各種限制。

陳時中昨出席「第七屆社區金點獎表揚典禮」，感謝為長期投入社區照顧關懷據點與長照服務的民眾，並親自頒獎。

陳時中會前接受媒體聯訪時表示，Omicron新型變異株對全世界的疫情都是考驗，只能盡力守住邊境，強調防疫旅館問題一定要徹底改善，並將居家檢疫電子圍籬、關懷做好，阻絕新冠肺炎進入社區。

陳時中提到，桃園防疫旅館染疫案仍不排除各種可能，但目前認為可能是環境受到汙染，再感染到確診者。他也透露，全台防疫旅館總體檢希望二至三週內可以完成，地方本來就會有例行性檢查，後續會由感染醫學會等相關單位再行抽查。

對於春節後是否有望降級，陳時中則說明，如果能將新冠肺炎防堵成功，當然就能陸續解除各限制，不過前提還是要能先防堵成功，「我們也希望這樣。」

▲（圖／記者許若茵攝，2021.12.21）
▲衛福部長陳時中鬆口透露，日後若能將新冠肺炎防堵成功，就能陸續解除各種限制。（圖／記者許若茵攝，2021.12.21）
網球／Nadal驚傳確診　參加明年澳網的機率渺茫

從阿布達比返回西班牙後，網壇巨星「蠻牛」Rafael Nadal傳出在新冠病毒檢測中呈陽性的消息。而目前他的身體已經有不適的狀況，在這樣的情況下，他要參加明年澳洲網球公開賽的機率非常渺茫。

和Roger Federer的情況類似，Nadal今年因為傷勢原因而休息了很長一段時間，希望能以健康狀態準備下一個賽季。目前他的世界排名為第6，前一次出賽是在阿布達比邀請賽，以直落二敗給了Andy Murray。

在科威特和阿布扎比時，Nadal做得核酸檢測的結果都是陰性，然而返回西班牙後卻是陽性，之後也確定是確診的狀況，得接受隔離。此前他就表示自己恐怕不一定能參加澳網，如今恐怕更是不得不放棄在澳洲的硬地賽季了。

Nadla也在個人社群網站上寫道：「我正在經歷一些不愉快的時刻，但我相信我會逐漸好起來的。我現在被隔離在家裡，並通知了與我有過接觸的人。鑑於這種情況，我必須對我的日程安排有完全的靈活性，我將根據我的發展情況來做出我的選擇。我會隨時通知大家關於我未來比賽的任何決定。」

▲Rafael Nadal拿下法網冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rafael Nadal。（圖／美聯社／達志影像）
Airpods3下單爆等1個月！內行「2招」超快拿到：還省1800

蘋果推出的新品AirPods 3終於在20日於台灣開賣，目前上官網就可以預訂，售價為5990元，不過，下訂之後大概需要等待一個月才會收到，讓不少網友哀嚎「未免等太久」。對此，就有內行人分享2招數，直呼可以加快到貨速度，最快明年1月1日就有機會取得，且價格也比台灣官網便宜。

AirPods3在20日開賣之後，就有網友分享情報到PTT貼文指出「Airpods 3在台灣正式開賣囉！有興趣的可以搶了，運送時間約5~6週左右（2022/1/26~2022/2/9間），這也是今年最後一波新品在台灣開賣」。

結果不少網友紛紛傻眼表示「怎麼要等一個多月，好久」、「超過一個月是怎樣啦」、「己下單，過年前剛好可以拿到，還行啦」、「我的是1月26啊嗚嗚.....真的好久」、「是否太久，我現在轉運都比官網到貨快」、「美國現貨一堆，台灣要等一個多月是怎樣？」

而也有內行網友透露「已用一個多月，要快可上日亞買，美亞轉運回來更便宜」、「從國外網站買就好，差快兩千元，全球保固，誰買台灣盤子價」、「真的建議在美國亞馬遜買，快多了」、「美國亞馬遜下訂，加上轉運費，總金額只要約4100元」、「日本亞馬遜（日亞）可買，比較快，大概五千七百內，美國亞馬遜（美亞）下訂的話，加上轉運費只要4100元」。

而《NOWnews》記者也實際到美國亞馬遜實際查詢Airpods 3售價為159.99美元（約台幣4452美元），不過卻顯示缺貨狀態；至於日本亞馬遜實際查詢Airpods 3售價為22838日幣（約台幣5587元），尚有現貨，若想要利用美亞或是日亞購買的民眾，可以多方比價、觀望優缺點，否則從台灣蘋果官網訂購耐心等待也是可以的！（編輯：賴禹妡）

▲原PO的AirPods剛好掉在水溝縫隙旁，但她卻先拍照，讓大批網友超緊張。（示意圖／取自unsplash）
▲蘋果推出的新品AirPods 3終於在20日於台灣開賣。（示意圖／取自unsplash）
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