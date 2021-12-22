盤點漫威《鷹眼》3大狠角色　黑寡婦現身參戰

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為父尋仇的「回聲女」瑪雅羅培茲（Maya Lopez）
擁有美國原住民血統的神祕反派「回聲女」瑪雅羅培茲在第三集帥氣亮相，自幼聾啞卻在長大後成為運動服黑幫（Tracksuit Mafia）的領袖。自從目睹父親被「浪人」（Ronin）謀殺之後，便踏上一心只想為父報仇的道路，然而隨著《鷹眼》劇情發展，瑪雅卻突然發現自己身邊的親信似乎才是幕後指使者，而背後或許有不可告人的更大陰謀。
「二代黑寡婦」葉蓮娜貝洛娃（Yelena Belova）驚喜現身戰局
相信粉絲從漫威《黑寡婦》電影的彩蛋中，就能猜出來認為姊姊娜塔莎是被鷹眼殺害的「二代黑寡婦」葉蓮娜，遲早會找上門算這筆帳，而不負眾望也真的在《鷹眼》中發生了。不過個性大剌剌的葉蓮娜也有和凱特畢夏普來一段又好氣又好笑的互動，先是逼迫凱特吃自己煮的起司通心麵，又聊到雖然自己有任務在身，卻很興奮第一次來到紐約，還表示超想去看帝國大廈還有洛克斐勒中心。
真正的紐約黑幫大老其實是神祕「叔叔」？
「回聲女」跟她父親在劇中一直提到她有位叔叔，但是始終沒有揭露更多身分資訊以及長相，不過當劇情發展到第五集，凱特畢夏普的母親艾蓮諾被發現她就是雇用黑寡婦當刺客的人，甚至和克林特提過的黑幫真正的大老一起被拍到。而這位神祕角色從身形到經典的服裝，讓眼尖的影迷們也早已興奮猜測，這位大人物是否代表著另一個經典角色，將正式回歸漫威電影宇宙，並且將是一切陰謀的真正幕後指使者。