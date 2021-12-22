《美股》拜登誓言不會封鎖　道瓊指數上漲1.6%

MoneyDJ新聞 2021-12-22 06:20:26 記者 黃文章 報導
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美股週二反彈，因美國總統拜登誓言不會再度實施去年3月的大封鎖措施來對抗新冠變異毒株奧密克戎（Omicron），減輕市場的擔憂，也揭露將為民眾施打更多疫苗加強劑的計畫。此外，雖然受到同黨參議員曼欽（Joe Manchin）的公開反對，參議院仍計劃1月對拜登所提1.75兆美元的《重建美好未來法案》進行投票，暗示仍有協商的空間。拜登表示該案如果不能通過的話，美國將遭遇大麻煩，顯示推動該法案的決心。
道瓊工業平均指數12月21日終場上漲1.60%（5660.54點）、收35,492.70點。標準普爾500指數上漲1.78%（81.21點）、收4,649.23點。那斯達克指數上漲2.40%（360.14點）、收15,341.09點。費城半導體指數上漲3.35%（124.91點）、收3,857.30點。
道瓊指數前五大權重股當中，聯合健康保險（權重9.13%）上漲0.72%，家得寶（權重7.35%）上漲0.27%，高盛（權重7.01%）上漲2.34%，微軟（權重6.04%）上漲2.31%，麥當勞（權重4.94%）上漲1.02%。
由於時間接近年底，部分投資人期待聖誕行情（每年的最後5個交易日以及新年的前兩個交易日），逢低承接的意願也較為強烈。不過，Vital Knowledge創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）對此持保守態度，稱過去一年半以來每當股市重挫的時候進場，最終總能取得豐厚的獲利，但這相當程度還要歸功於政府的刺激政策，而目前刺激政策則正在退場。
JPMorgan Asset Management全球市場策略師潘迪特（Meera Pandit）表示，過去幾天股票市場普遍遭遇賣壓，但是如果從較長期的角度來看，該行對2022年的展望並沒有出現重大的變化。從過去幾次變種病毒出現對股市造成的影響來看，股市的賣壓通常能夠在一段時間裡獲得穩定，哪怕疫情的風險仍然很大，該行認為股票市場對類似事件的反應將會越來越好。
美國銀行私人銀行（Bank of America Private Bank）投資長海辛（Chris Hyzy）表示，他認為股票市場最終還是要回到基本面，即經濟以及企業的獲利展望；如果將時間快進到2022年的夏天，相信當前市場上的許多憂慮都會有所緩解，因此他認為現在是投資人調整投資組合的一個良好時機。
本週三以及週四將有許多經濟數據公布，週三有第三季GDP終值、經濟諮商局消費者信心指數以及成屋銷售數據；週四有耐久財訂單、每週初領失業金、個人所得與支出、新屋銷售，以及芝加哥大學消費者信心指數。
標普500指數11大類股多數上漲，能源、資訊科技以及可選消費類股都有2%以上跌幅。各類股表現分別為：通訊服務（1.74%）、可選消費（2.38%）、基本消費（-0.14%）、能源（2.88%）、金融（1.83%）、醫療保健（0.35%）、工業（1.80%）、資訊科技（2.46%）、原材料（1.24%）、房地產（0.43%）、公用事業（-0.38%）。
個股表現部分，科技龍頭：蘋果（1.91%）、微軟（2.31%）、谷歌（1.28%）、亞馬遜（2.00%）、臉書（2.69%）、特斯拉（4.29%）。半導體晶片：美光（10.54%）、超微（6.22%）、賽靈思（5.24%）、Nvidia（4.89%）、高通（1.65%）、德州儀器（1.16%）、英特爾（2.36%）。台股ADR：台積電ADR（2.18%）、聯電ADR（4.48%）、日月光ADR（3.75%）、中華電信ADR（0.51%）。
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資料來源-MoneyDJ理財網