汐止機車路中起火燃燒！龍頭插「信號彈」 不排除遭縱火
新北市汐止區瑞松街昨（21）日深夜11點左右，有輛機車被發現倒在路中起火燃燒，警消接獲報案趕到現場，拉起水線滅火。熄滅火勢後檢視發現，機車龍頭處以及一旁地面上都有燒到焦黑的信號彈，不排除是人為縱火，詳細事發經過仍待進一步調查釐清。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 07:11:09｜2021-12-22 08:09:33
據了解，起火地點位在瑞松街一處社區，現場並無人傷亡，警消趕到現場後約10分鐘即控制火勢。不過機車為何會在路中起火燃燒，當時車主不在現場，現場一位自稱車主友人的18歲王姓男子則表示不知情。
整件事頗有蹊蹺，加上機車龍頭與一旁地面的信號彈，警方通報採證小組到場蒐證，不排除是人為縱火。但詳細案情仍待進一步調查釐清。
警方最新已掌握疑似縱火犯嫌的身份，初步了解22歲黃姓男子，不滿車主20歲黃男與自己妻子搞曖昧，相約出來談判。未料，談判前黃男便按耐不住，疑似用信號彈點燃對方的機車，當作洩憤和下馬威。且黃男燒車後還打電話通知對方女友炫耀此事，因此才被車主友人王男得知。警方已鎖定黃男積極查緝中，將依公共危險、毀損罪嫌偵辦。（編輯：倪浩軒）