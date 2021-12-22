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李靚蕾為了錢毀掉王力宏？一張對比照洩驚人真相

▲李靚蕾（右二）、王力宏離婚後撕破臉。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾（右二）、王力宏離婚後撕破臉。（圖／李靚蕾IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-22 08:06:34｜2021-12-22 08:19:06

「金曲歌王」王力宏15日發布離婚聲明，沒想到，2天後前妻李靚蕾公開5千多字長文，揭發王力宏召妓、慣性劈腿、約砲、冷暴力等劣行，震撼各界。有部分網友認為，李靚蕾以此手段獲取鉅額贍養費，是用盡心機的拜金女，對此，有人貼出一張女方4年前後的對比照，狠狠打臉拜金說。

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▲李靚蕾IG上曝光的衣著都很素雅。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾IG上曝光的衣著都很素雅。（圖／李靚蕾IG）
對比照中，一張是2016年8月6日，李靚蕾陪王力宏聚餐，同場還有陳建州、范瑋琪夫妻，另一張是2020年7月29日，李靚蕾抱著襁褓中的兒子哺乳，兩張間格4年的照片，李靚蕾都穿著同一件白色印花上衣。

▲李靚蕾（左圖右二）同一件上衣穿4年。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾（左圖右二）同一件上衣穿4年。（圖／李靚蕾IG）
此外，網友還發現，李靚蕾一對珍珠耳環戴了16年之久，顯見她惜物、物慾不高又節儉的個性。網友留言「她很多衣服都重覆出現很多次，也沒見她有什麼像樣的首飾」、「她到底圖什麼？錢沒有，愛也沒有」、「比我月薪幾千的還節約」、「太節儉了」！

▲李靚蕾（右）不僅衣服、飾品重覆穿戴，也不愛買名牌。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾（右）不僅衣服、飾品重覆穿戴，也不愛買名牌。（圖／李靚蕾IG）
事實上，關穎曾形容眼中的李靚蕾，「看到她的時候都是樸素低調，完全沒有任何名牌在她身上，聊的也都是教育孩子的事，或一些輕鬆的話題，據我所知，她還是我學妹，雖然我們年紀差距很大，所以她一定不會是需要來『要錢』的」。（編輯：楊穎軒）


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