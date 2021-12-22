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【試駕】小改Subaru Forester升級配備Level 2大大有感，森林硬漢轉為愛家好男人

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-12-22 08:55:20

Subaru小改Forester在外觀上進行還算明顯的修飾調整，但最大進化則是配備EyeSight 4.0和提供Level 2半自動駕駛，而這只是其中一部分，至於動力部分依舊搭載不會讓人有太多要求的2.0升自然進氣。

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台灣意美在日前導入小改款Subaru Forester，雖然僅是小改款車型但針對科技配備卻給予大大進化，為因應市場趨勢與強化產品競爭力導入EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統。

你一定好奇EyeSight 4.0到底多了哪些科技，在此之前Forester已配備於0～180km/h可作動的ACC主動車距控制定速巡航系統，而EyeSight 4.0則新增LCF車道維持置中、LDP車道偏離輔助，使其讓Forester具備Level 2半自動駕駛能力。除具備半自動能力，該系統所配置的攝影鏡頭偵測角度與距離也都大幅提升，實際上路操作，車道置中、方向盤，加速與煞車等作動都相當柔順細膩，而Stop&Go功能與搭配LVSA前車駛離警示系統，即便跟車至停止或分心也能踩油門或透過方向盤RES鍵立即啟動繼續行駛。除此之外EyeSight 4.0還增加AES緊急自動轉向輔助功能，而原有的PCB預防碰撞自動煞車則新增轉彎緊急自動煞停輔助功能，於轉向時偵測對向來車及十字路口的行人、自行車、摩托車，若有碰撞危險則會啟動煞車輔助。

小改Forester座艙格局並未變動，僅於車門扶手改以雙色鋪陳。
小改Forester座艙格局並未變動，僅於車門扶手改以雙色鋪陳。
小改Forester因應EyeSight 4.0所配置的鏡頭也進行升級。
小改Forester因應EyeSight 4.0所配置的鏡頭也進行升級。
攝影鏡頭偵測角度與距離與以往相比都大幅提升。
攝影鏡頭偵測角度與距離與以往相比都大幅提升。
Forester的Level 2半自動駕駛作動相當細膩柔順。
Forester的Level 2半自動駕駛作動相當細膩柔順。
停紅燈滑手機LVSA前車駛離警示系統會告訴你該走了。
停紅燈滑手機LVSA前車駛離警示系統會告訴你該走了。
EyeSight 4.0也新增AES緊急自動轉向輔助系統。
EyeSight 4.0也新增AES緊急自動轉向輔助系統。
除EyeSight系統升級，原本21年式Forester配備的DMS智能駕駛警示系統也有升級新增功能，在原本的智慧臉部辨識記憶座椅位置/後照鏡角度/空調溫度基礎另增手勢控制空調溫度功能，雖空調介面已採頗為直覺方便的實體按鍵設計，但駕駛只需透過手掌打開與握拳即可調整溫度高低。

DMS智能駕駛警示能辨識記憶座椅位置/後照鏡角度/空調溫度。
DMS智能駕駛警示能辨識記憶座椅位置/後照鏡角度/空調溫度。
此次DMS增加手勢控制空調溫度功能。
此次DMS增加手勢控制空調溫度功能。
為了要給消費者新鮮感，小改Forester於外觀部分不外乎也進行修飾調整，看似與先前並無不同，但其實水箱護罩盾型輪廓與相比更為鮮明，且面積加大同時格柵造型也進行修改，並輔以黑框加以點綴，使其讓整體視覺效果更具有質感。除此之外下氣壩、前後保險桿飾條、霧燈、18吋輪圈等造型也都有進行修改。

水箱護罩盾型輪廓更鮮明，保險桿飾條與霧燈造型都有進行修改。
水箱護罩盾型輪廓更鮮明，保險桿飾條與霧燈造型都有進行修改。
18吋輪圈也換上新造型。
18吋輪圈也換上新造型。
車尾僅有下護飾條有進行修改。
車尾僅有下護飾條有進行修改。
中控系統沒有升級，一樣為8吋螢幕及具備Apple CarPlay/Android Auto連接。
中控系統沒有升級，一樣為8吋螢幕及具備Apple CarPlay/Android Auto連接。
2,670mm軸距雖不算突出，椅背角度也不能調整，但乘坐感受與空間卻相當舒適。
2,670mm軸距雖不算突出，椅背角度也不能調整，但乘坐感受與空間卻相當舒適。
小改Forester於行李廂上方有配備掛勾。
小改Forester於行李廂上方有配備掛勾。
在外觀與科技配備皆修飾進化下，引擎蓋底下動力並未搭載消費者期待的1.8升渦輪引擎，而是依舊維持2.0升自然進氣動力，也因如此所繳出的156hp/20kgm最大輸出未能給予強勁且讓人激情的感受，相對輕順中庸的加速反應，讓人感受當年輕狂的森林人也變成回歸家庭的好男人。不過好在所搭載的SGP平台與四輪驅動，讓Forester在彎中展現心目中應有的個性，輕盈步伐與俐落的轉向加上適中的側傾幅度，都讓人樂於和在山路的Forester相處。

現在的Forester已是家庭取向的好男人。
現在的Forester已是家庭取向的好男人。
動力依舊是讓人無法激起熱情的156hp 2.0升自然進氣引擎。
動力依舊是讓人無法激起熱情的156hp 2.0升自然進氣引擎。
X-Mode是在開Forester享有樂趣的解藥。
X-Mode是在開Forester享有樂趣的解藥。
SGP平台在彎中擁有穩定且俐落的動態反應。
SGP平台在彎中擁有穩定且俐落的動態反應。
小改Forester外觀修飾雖不算明顯，但與先前相比也算有著能輕易辨別的幅度，不過在科技配備部分EyeSight 4.0卻提供相當明顯的進化，如果當初已將Forester列入購車清單，此次小改的Forester只會讓你更心甘情願掏錢下訂。

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