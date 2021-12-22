Q版Toyota GR Yaris太勾錐~裝上Kawasaki ZX-14R重機引擎加倍瘋狂!

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Toyota於2008年推出的都會小車IQ當時以車身最小化空間最大化的理念所打造，迷你身形相當適合狹窄的都會巷道使用，短捷的車身比例搭配圓潤線條無論哪個年齡層都對其可愛造型無法抵擋，甚至連超跑品牌Aston Martin也曾與其合作推出史無前例的Cygnet，雖然2015年停產後暫無後繼車款接手，不過在改裝市場上仍屬相當熱門的人氣車型。
隨著2022年Tokyo Auto Salon即將於明年1月登場，有位技師將一部IQ裝上GR Yaris的外觀套件準備參加這次車展，外觀換上了GR Yaris的頭燈組並重新訂製前、後保桿與側裙，引擎蓋則用上高檔的碳纖維材質，同時加寬了後輪軸與更寬大的後輪尺寸，讓這部原本可愛度爆表的都會小車搖身一變成為霸氣十足的Q版性能車。
如果你覺得只是改改外型就能參展未免太了無新意，這輛Q版GR Yaris還導入了最速重機紀錄保持者Kawasaki ZX-14R的1,441 cc四缸引擎，為此還拆掉了後座椅以便置入這具怪獸級動力，雖然沒有提供相關的加速資訊，但208匹最大馬力與154 Nm的扭力峰值只需負責推動不到900公斤的車重，光用想像的就能感受到那刺激無比的加速推力，超高轉速設定與極短軸距想必能帶給駕駛瘋狂的駕馭體驗，如果想親眼看到這款瘋狂之作，明年1月開展的Tokyo Auto Salon千萬別錯過!