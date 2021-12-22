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台股早盤開高後震盪、漲幅縮小　記憶體族群亮眼

▲台北股市今（22）日開盤漲16.47點，加權股價指數以17805.74點開出，沒多久一度漲逾80點，來到17870點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（22）日開盤漲16.47點，加權股價指數以17805.74點開出，沒多久一度漲逾80點，來到17870點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-12-22 09:46:28｜2021-12-22 09:50:24

美股昨（21）日四大指數反彈走高，台北股市今（22）日開盤漲16.47點，加權股價指數以17805.74點開出，沒多久一度漲逾80點，來到17870點，但隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲4元，來到601元。聯電漲1%，來到63.7元。大立光持續強勢漲4%，盤面焦點為記憶體族群。

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美股道瓊指數21日上漲560.54點，或1.6%，收35492.7點；那斯達克指數上漲360.14點，或2.4%，收15341.09點；標普500指數上漲81.21點，或1.78%，收4649.23點；費城半導體指數上漲124.9點，或3.35%，收3857.3點。

台北股市今（22）日開盤漲16.47點，加權股價指數以17805.74點開出，沒多久漲逾80點，來到17870點，隨後漲幅縮小。權值股台積電、聯電強勢，分別漲4元與0.8元，來到601元與63.7元。

而宏達電相對強勢漲3%多，來到86.3元。大立光表現不俗，漲4%來到2490元。盤面焦點為記憶體族群，如群聯漲4%、品安漲3%、華邦電漲2.5%，來到31.75元。


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