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RA為什麼會引發肺纖維化？李信興主任解釋，因患者自身抗體過度表現影響到肺部，使其持續產生發炎反應，而反覆發炎、修復的過程會產生結構較硬的疤痕組織，進而發展成肺纖維化，患者呼吸時肺部難以擴張、肺功能下降，症狀輕微者可能易喘、乾咳，若急性惡化甚至恐導致呼吸衰竭，死亡率高達90%。
李信興主任表示，過去面對肺纖維化只能用免疫抑制劑，現在有抗肺纖維化藥物出現，可阻止肺纖維化發展，若能早期診斷、早期使用對患者來說成效更佳。
及早辨別、治療肺病 每3-6個月作肺功能檢測
李信興主任提醒，肺纖維化初期症狀本就不易察覺，尤其RA患者可能因皮表症狀較明顯，例如關節疼痛導致無法行動，更加察覺不到肺纖維化這類「喘、咳」症狀，等到發現時已嚴重影響生活。
對此，李信興主任建議RA患者一經確診，最好及早照X光及施作肺功能檢測追蹤肺纖維化情形，最好每3到6個月就施作一次完整肺功能檢查。
關節不痛就沒事？ 共病風險高也需盡早控制
有些患者和家屬以為RA只要針對皮表症狀用藥，關節不痛就沒事了，但自體免疫疾病產生的發炎反應除了顯現在皮表，也會引發肺部和心血管等關節以外併發症，較常見的有血管炎、乾眼症、間質性肺炎等。
李信興醫師呼籲，類風濕性關節炎的治療應兼顧皮表症狀和共病控制，建議患者要有定期檢查的意識，早期發現、診斷才能有效治療，從頭避免惡化。
資料來源：健康醫療網 類風濕性關節炎合併肺纖維化死亡率高 醫呼籲應常規檢查
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