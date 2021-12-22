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類風濕性關節炎合併肺纖維化死亡率高　醫呼籲應常規檢查

類風濕性關節炎合併肺纖維化死亡率高　醫呼籲應常規檢查
類風濕性關節炎合併肺纖維化死亡率高　醫呼籲應常規檢查

健康醫療網

2021-12-22 10:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】多數人以為類風濕性關節炎（Rheumatoid Arthritis，RA）只是關節方面的疾病，但其實它是一種自體免疫疾病，且常有關節炎以外併發症。其中約有10%患者會引發間質性肺炎，進而使患者肺部逐漸纖維化，產生肺功能不可逆之損傷，若無及時治療，患者中位存活期僅有3年。台北振興醫院過敏免疫風濕科李信興主任建議，患者一旦確診類風濕性關節炎應立即檢查肺功能，且每3-6個月常規檢查。

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類風濕性關節炎引發肺纖維化　嚴重恐致呼吸衰竭

RA為什麼會引發肺纖維化？李信興主任解釋，因患者自身抗體過度表現影響到肺部，使其持續產生發炎反應，而反覆發炎、修復的過程會產生結構較硬的疤痕組織，進而發展成肺纖維化，患者呼吸時肺部難以擴張、肺功能下降，症狀輕微者可能易喘、乾咳，若急性惡化甚至恐導致呼吸衰竭，死亡率高達90%。

李信興主任表示，過去面對肺纖維化只能用免疫抑制劑，現在有抗肺纖維化藥物出現，可阻止肺纖維化發展，若能早期診斷、早期使用對患者來說成效更佳。

及早辨別、治療肺病　每3-6個月作肺功能檢測

李信興主任提醒，肺纖維化初期症狀本就不易察覺，尤其RA患者可能因皮表症狀較明顯，例如關節疼痛導致無法行動，更加察覺不到肺纖維化這類「喘、咳」症狀，等到發現時已嚴重影響生活。

對此，李信興主任建議RA患者一經確診，最好及早照X光及施作肺功能檢測追蹤肺纖維化情形，最好每3到6個月就施作一次完整肺功能檢查。

關節不痛就沒事？　共病風險高也需盡早控制

有些患者和家屬以為RA只要針對皮表症狀用藥，關節不痛就沒事了，但自體免疫疾病產生的發炎反應除了顯現在皮表，也會引發肺部和心血管等關節以外併發症，較常見的有血管炎、乾眼症、間質性肺炎等。

李信興醫師呼籲，類風濕性關節炎的治療應兼顧皮表症狀和共病控制，建議患者要有定期檢查的意識，早期發現、診斷才能有效治療，從頭避免惡化。



資料來源：健康醫療網 類風濕性關節炎合併肺纖維化死亡率高　醫呼籲應常規檢查

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