新北警速破「4大重案」　侯友宜：破案就是最好的預防

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜強調，「破案就是最好的預防」，案件發生後，他都會緊盯著新聞的跑馬，關心案件偵辦進度，但新北市警局不但破案速度快，更能擬聚團隊合作精神，讓民眾看到新北市警察打擊犯罪的能力；捍衛民眾的生命安全是第一要務，犯罪不可能停止，要求打擊犯罪毫不手軟，新北市絕對會做到，「只要你敢來新北市犯罪，我一定把你繩之以法」的決心！
黃宗仁指出，新北市幅員遼闊，人口眾多，治安狀況更是瞬息萬變，儘管如此，新北市警察面對轄區發生的各類刑案，除了運用科技偵查迅速偵辦外，對於犯嫌逃亡流竄，更是揚棄地域的觀念，運用團隊力量，整合辦案資源，最短的時間迅速破案，這也讓想要在新北市犯案的歹徒無所遁形；此外，也將第四屆政府服務獎的獎項獻給市長侯友宜，代表市府團隊的用心與努力。
新北警局表示，這次頒發的四大重案，包含11月11日中和區發生千萬強盜案，中和警分局動員所有警力，循線調閱監視器以車追人，3小時內就查獲葉姓犯嫌；11月22日新店區發生槍擊殺人案，新店警分局與刑事警察大隊共組專案小組，24小時內就鎖定槍手身分，但槍手犯案後搭機潛逃到對岸，經循「二岸共同打擊犯罪」機制，12月8日晚間順利將涉案的黃姓犯嫌遣返回台。
12月8日永和區瓦瑤溝發現一具僅存軀幹的無頭男性屍體，永和與中和警分局共組專案小組，在尚未掌握被害人身分前，就根據可疑影像查獲符姓犯嫌；12月14日五股區發生3名搶匪趁保全人員進入超商維修ATM時，持槍強盜提款箱4盒，得手百萬元後駕車逃逸，蘆洲警分局迅速鎖定作案車輛追緝，三峽警分局吉埔所所長張凱昱獲報搶匪車輛入轄，主動攔截圍捕，順利破案。
這次獲頒「破案高手」獎牌的有中和偵查隊長陳冠宇、偵查佐陳佳賢、中原所長張竣傑；永和偵查隊長李志祥、新生所警員黃世傑、中和所警員徐裕㥊；新店偵查隊長蔡調坤、小隊長李少祺、明志所巡佐石春吉；蘆洲偵查隊長郭懷澤、成州所長洪澤宇、三峽吉埔所長張凱昱等人。