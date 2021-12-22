日盛金工會揚言抗爭 富邦金敲定12/29協商員工安置方案
富邦金控併購日盛金控創國內「金金併」首案，有關員工權益事項協商結果亦受到關注。日盛金控暨其子公司企業工會日前聲明表示，富邦金與日盛金控子公司各別協商會議，日盛金工會並未參與，團協內容也過於簡化，且未對於不利日盛員工權益的條件表述，若富邦金仍不願進行善意溝通，工會迫於無奈，將會採取抗爭手段。對此，富邦金今（22）日也給予善意回應，除表示理解並尊重工會為會員爭取權益的立場及態度，也將於12月29日與日盛金工會協商會議，以期達成雙方共識，創造勞資雙贏。
記者顏真真/台北報導
2021-12-22 10:32:57
富邦金強調，理解並尊重工會為會員爭取權益的立場及態度，即便雙方歷經多次協談尚未能達成共識，也從未中斷協商，並持續透過正式及非正式的協商會議對話溝通。近半年來富邦金與日盛金工會、日盛銀工會正式與非正式協商已逾10次以上，均秉持一貫的態度，與工會進行對話並積極參與協商，以期達成共識。
富邦金也說明，與日盛金自今年7月與二工會啟動員工權益議題的協商，由於日盛金工會、日盛銀工會二者互不隸屬，各自代表其會員進行協商，基於尊重兩工會個別協商的代表性，富邦金自今年10月下旬起，即分別與日盛金工會、日盛銀工會進行協談，並於12月17日與日盛銀工會就員工安置方案主要條件達成初步共識，會議並由全金聯理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢共同擔任主席，勞動部、台北市政府勞動局共同見證。
富邦金也預計12月29日與日盛金工會召開協談會議，這次協談會議仍將由全金聯理事長鍾馥吉及秘書長韓仕賢共同擔任主席，並邀請勞動部及北市府勞動局列席。
富邦金指出，提出的協商版本是經多次與工會充分交流後，在理解工會立場及主張、衡酌市場合併案例，同時兼顧客戶服務及員工權益下，所提出之員工安置方案，也因為完整的溝通與說明，富邦金才能就員工安置方案與日盛銀工會達成初步共識，未來富邦金控亦將秉持相同的態度與日盛金工會協商。
面對日盛金工會之訴求及主張，富邦金仍將以誠信協商的原則，並在兼顧客戶與員工權益的情況下，積極協商，期盼雙方早日達成共識，創造勞資雙贏。