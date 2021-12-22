「友人」不只徐若瑄？律師戳聚會照盲點：其實有3人

原以為「蕾宏之爭」在王力宏道歉、過戶豪宅後已經落幕，未料，李靚蕾昨（21日）晚突然發文，澄清陳建州（黑人）、范瑋琪與王力宏「沒有不正當關係」，讓茶泡飯派對邀請人徐若瑄再次被議論，而另一個沒被提到的是資深音樂陳子鴻，不過，知名律師林智群表示：「其實剩下的不是兩個，是三個。」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-22 11:37:42｜2021-12-22 11:46:00
這場茶泡飯飯局與會者有黑人、范瑋琪夫妻、王力宏、徐若瑄及陳子鴻，昨傍晚，李靚蕾無預警在微博發文「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，讓外界認為是排除法、一語雙關，「看似澄清，實則錘死」，徐若瑄的名字再次被網友熱議。
然而，律師林智群在臉書分析「其實剩下的不是兩個，是三個」，提問：「那個拍照的人是誰？」一篇文掀起網友熱烈討論，「突破盲點」、「專業」、「手機腳架嗎」、「這類家庭都有幫傭呀～應該是幫傭拍的」。
事實上，針對李靚蕾爆料，遭影射的徐若瑄第一時間發聲明，強調未經證實或不實爆料若不撤回，將一律訴諸法律，絕不寬貸，隔天又發文，強調目擊男方夜奔香閨是鄰居誤會，今年沒有私約王力宏，2次聚會都是一群人，也絕對沒有對先生做出踰矩之事，喊話王力宏「儘快出來化解」。（編輯：楊穎軒）