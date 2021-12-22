快訊／By2妹驚傳吞藥輕生 友嗆王力宏：出事絕不原諒你
By2妹妹Yumi（本名白煒玲）捲入王力宏桃色醜聞，今（22日）本人驚傳吞藥輕生，一名網友PO出醫院就診單，聲稱Yumi正在醫院洗胃，嗆王力宏「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麽事情，我絕不原諒！！！！」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-22 10:38:55｜2021-12-22 11:19:32
一名疑似是Yumi友人的網友在微博上傳醫院就診單、Yumi癱坐在輪椅上及病床的照片，Tag王力宏帳號寫下：「Yumi吞藥輕生在醫院洗胃急救！@王力宏 你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麼事情，我絕不原諒！！！！ 」
就診單上姓名雖然被塗掉，但仍可見寫著白煒玲的英文Peh Wei Ling，而點滴單、就診紀錄上寫著「藥物中毒」、「服用藥物...」等字，網友震驚留言：「為了渣男不值得」、「不應該拿自己生命來證明給網友看，希望脫離危險吧」、「服了你們這群施暴的人！縱使她可能曾經做過錯事（一些並沒有實錘的東西），非要逼死她你們才開心？」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995