COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

冬季進補　眼睛也要補！醫：光補水還不夠　鎖水才是重點

▲新光醫院醫師鄭聖甫指出，每到冬季院內乾眼疾病患者增加，主要是空氣中的溼度轉變，容易導致眼表面的水分揮發。（圖／品牌提供）
▲新光醫院醫師鄭聖甫指出，每到冬季院內乾眼疾病患者增加，主要是空氣中的溼度轉變，容易導致眼表面的水分揮發。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-12-24 12:00:00

天氣一冷，東北季風來臨，為了讓身體暖呼呼，進補話題總是成為熱潮，但除了保養身體需要長期調理且用對方法，眼睛保健也是同樣的道理！像是許多人常常因強風吹拂、空氣乾燥，而導致眼睛易有異物感、感到乾澀，新光醫院醫師鄭聖甫指出，每到冬季院內乾眼疾病患者增加，主要是空氣中的溼度轉變，容易導致眼表面的水分揮發！

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對環境改變，加上現代人長時間使用3C產品，除了藍光容易傷害眼睛外，長時間緊盯螢幕，容易忘記眨眼，導致眼表面水分揮發，這些都是容易導致乾眼疾病好發的因素。除了平時正常作息、補充水分外，還要有正確的保養方式，才能真正鎖住我們眼睛的水分！

乾眼疾病患者年齡層大幅下降？成為現代人文明病！

當眼睛開始產生眼睛畏光、壓力感、視力模糊等情況，大多數人一開始會以為是眼壓大、或是用眼過度，而使用不適當的方式治療，讓原本輕微一級的乾眼疾病，轉為二級甚至三級！鄭聖甫也分享，許多乾眼疾病的患者常常會忍耐或是使用開架式眼藥水緩解不適感，但這些都是錯誤的方式，對於眼睛來說更是二度傷害。

鄭聖甫建議長期使用3C產品的民眾，掌握「20、20原則」，看螢幕20分鐘，讓眼睛休息20秒鐘，並隨身攜帶人工淚液，定時使用加強淚膜穩定，避免乾澀導致角膜損傷，不僅為眼睛補水、修護淚膜，長期下來更可以增強眼睛的鎖水時間。

▲眼睛乾澀就像是植物曝曬過度容易乾枯，需要透過即時補水解決過於乾澀的情況。（圖／品牌提供）
▲眼睛乾澀就像是植物曝曬過度容易乾枯，需要透過即時補水解決過於乾澀的情況。（圖／品牌提供）
乾眼疾病治療如同植物澆水　補水之外更重鎖水！

導致眼睛乾澀的主要原因是，眼睛無法持續的分泌水分，而產生不適的感覺，就像是植物曝曬過度容易乾枯，需要透過即時補水解決過於乾澀的情況，但更重要的是如何鎖水呢？

鄭聖甫提出幾項解法，對眼睛來說，鎖水是有階段性的，乾眼疾病治療首要，是讓「淚膜穩定」，淚膜是眼睛表上的一層保護膜，它掌管著眼睛的保水防護機制，保護眼睛內部的脂質層、水層、黏液層，當淚膜運作正常，內部的脂質層才能防止水分蒸發，而水層及黏液層也能正常分泌，維持眼睛水亮動人。

▲要維持淚膜穩定，最重要的是能夠進行淚膜的細胞修復，達到鎖水的效果，只有人工淚液。 愛爾康，糊矇族的好夥伴。（圖／品牌提供）
▲要維持淚膜穩定，最重要的是能夠進行淚膜的細胞修復，達到鎖水的效果，只有人工淚液。 愛爾康，糊矇族的好夥伴。（圖／品牌提供）
如何維持淚膜穩定？點眼藥水？人工淚液？

鄭聖甫表示，大多人眼睛不舒服時，都會找手邊有的眼藥水，或是使用生理食鹽水清潔，但其實一般眼藥水不僅無補水效果，更別談鎖水，生理食鹽水則是用來清潔，長期使用反而會破壞眼表面的保水層，長期來看，不僅沒有根治乾眼疾病，還有可能造成眼睛更多負擔。要維持淚膜穩定，最重要的是能夠進行淚膜的細胞修復，達到鎖水的效果，只有人工淚液。

▲當淚膜運作正常，內部的脂質層才能防止水分蒸發，而水層及黏液層也能正常分泌，維持眼睛水亮動人。（圖／品牌提供）
▲當淚膜運作正常，內部的脂質層才能防止水分蒸發，而水層及黏液層也能正常分泌，維持眼睛水亮動人。（圖／品牌提供）
但也有不少人認為人工淚液會傷害眼睛、抑制淚水分泌等疑慮，鄭聖甫對於這樣的說法表示完全錯誤！淚水的分泌與眨眼有關，當我們眨眼時會自動將眼表面刷上一層淚水，讓眼睛保持濕潤狀態，反而是不當治療、保養才容易影響淚腺的分泌功能！最後醫師也同步分享，挑選人工淚液時可以選擇成分含有玻尿酸或是鎖水因子，除了達到淚膜修復效果外，鎖水效果也加倍！

▲新光吳火獅紀念醫院眼科主治醫師、曾任私立輔仁大學醫學院眼科講師、美國麻州眼耳醫院眼角膜專科研究員、美國哈佛醫學院Schepens眼研究中心博士後研究。（圖／品牌提供）
▲新光吳火獅紀念醫院眼科主治醫師、曾任私立輔仁大學醫學院眼科講師 、美國麻州眼耳醫院眼角膜專科研究員、美國哈佛醫學院Schepens眼研究中心博士後研究。（圖／品牌提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀