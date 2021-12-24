冬季進補　眼睛也要補！醫：光補水還不夠　鎖水才是重點

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乾眼疾病患者年齡層大幅下降？成為現代人文明病！
當眼睛開始產生眼睛畏光、壓力感、視力模糊等情況，大多數人一開始會以為是眼壓大、或是用眼過度，而使用不適當的方式治療，讓原本輕微一級的乾眼疾病，轉為二級甚至三級！鄭聖甫也分享，許多乾眼疾病的患者常常會忍耐或是使用開架式眼藥水緩解不適感，但這些都是錯誤的方式，對於眼睛來說更是二度傷害。
鄭聖甫建議長期使用3C產品的民眾，掌握「20、20原則」，看螢幕20分鐘，讓眼睛休息20秒鐘，並隨身攜帶人工淚液，定時使用加強淚膜穩定，避免乾澀導致角膜損傷，不僅為眼睛補水、修護淚膜，長期下來更可以增強眼睛的鎖水時間。
乾眼疾病治療如同植物澆水 補水之外更重鎖水！
導致眼睛乾澀的主要原因是，眼睛無法持續的分泌水分，而產生不適的感覺，就像是植物曝曬過度容易乾枯，需要透過即時補水解決過於乾澀的情況，但更重要的是如何鎖水呢？
鄭聖甫提出幾項解法，對眼睛來說，鎖水是有階段性的，乾眼疾病治療首要，是讓「淚膜穩定」，淚膜是眼睛表上的一層保護膜，它掌管著眼睛的保水防護機制，保護眼睛內部的脂質層、水層、黏液層，當淚膜運作正常，內部的脂質層才能防止水分蒸發，而水層及黏液層也能正常分泌，維持眼睛水亮動人。
如何維持淚膜穩定？點眼藥水？人工淚液？
鄭聖甫表示，大多人眼睛不舒服時，都會找手邊有的眼藥水，或是使用生理食鹽水清潔，但其實一般眼藥水不僅無補水效果，更別談鎖水，生理食鹽水則是用來清潔，長期使用反而會破壞眼表面的保水層，長期來看，不僅沒有根治乾眼疾病，還有可能造成眼睛更多負擔。要維持淚膜穩定，最重要的是能夠進行淚膜的細胞修復，達到鎖水的效果，只有人工淚液。
但也有不少人認為人工淚液會傷害眼睛、抑制淚水分泌等疑慮，鄭聖甫對於這樣的說法表示完全錯誤！淚水的分泌與眨眼有關，當我們眨眼時會自動將眼表面刷上一層淚水，讓眼睛保持濕潤狀態，反而是不當治療、保養才容易影響淚腺的分泌功能！最後醫師也同步分享，挑選人工淚液時可以選擇成分含有玻尿酸或是鎖水因子，除了達到淚膜修復效果外，鎖水效果也加倍！