玩陶藝、看金工展！陶博館推「耶誕花環」彩繪體驗活動
暖心耶誕季節！陶博館的陶藝研習室推出「耶誕花環」彩繪體驗活動，即日起至110年12月31日天天可購票報名，手製別出心裁的交換禮物，與家人、朋友共享冬季假日的溫馨；活動的詳情，可至陶博館的官方網站或粉絲專頁查詢。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-22 11:33:58｜2021-12-22 11:37:42
陶博館表示，浪漫的燈飾、耶誕花環、耶誕糖果屋等應景布置，悄悄佈滿在街景之中，也讓許多人想起一年以來共同打拼的好友、久未連絡的舊友，以及身旁的家人，希望選購禮物傳遞祝福的心意、問候及感謝；如果覺得選購街上商品不夠特別，不妨參加「耶誕花環」彩繪體驗，親自動手製作唯美可愛禮物。
陶博館說，陶藝研習室的教師將襪子、耶誕樹、拐杖、餅乾、禮物等耶誕節常見物品，素燒成可愛的造形小陶磚；民眾只要用壓克力的顏料揮灑創意彩繪陶磚，搭配繽紛馬賽克，運用巧思裝飾圈型陶環，並在金蔥緞帶串起來的陶製許願吊牌上，寫上祝福和願望，就可完成一件帶有溫馨可愛感的花環吊飾。
此外，即日起至111年1月2日，陶博館1樓大廳「耶誕珠寶派對—新北技職教育陶瓷金工成果展」也華麗登場；結合科技大學、高職與國中的技職教育、珠寶商、陶藝師的產業實務、技職教師的研習培力，展出全國唯一「八年一貫珠寶金工班」、「金工設計職業試探專班」學生作品及「新北市全國精品金工競賽」得獎作品，展現新北市技職教育以創新設計與在地產業連接的發展實力。