週五全面開放第3劑疫苗　該怎麼選？7大QA一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
A：指揮中心建議，滿18歲以上民眾都應接種追加劑，尤其是65歲以上長者、長照機構住民與工作者、第一至三類醫護人員、防疫工作人員與高風險工作人員、第九類容易感染與疾病嚴重風險者更應優先接種。
Q2：何時要打第三劑？
A：已完整接種、混打新冠疫苗兩劑滿5個月者，或是已接種一劑嬌生疫苗者。
Q3：第三劑疫苗有哪些廠牌可選擇？劑量為何？
A：第三劑疫苗廠牌提供莫德納半劑量（50微克）、BNT與高端全劑量，但高端僅限20歲以上民眾接種。
要特別注意的是，指揮中心指揮官陳時中提醒，若前兩劑施打莫德納，第3劑不建議打BNT；若前兩劑施打BNT，第3劑不建議打莫德納，不贊成mRNA疫苗混打。
Q4：為何AZ疫苗並未在列？
A：日前陳時中曾說明，ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）專家認為，AZ疫苗作為第三劑效果相對差，但若接種莫德納、BNT或是高端疫苗有嚴重不良反應者，經醫師評估後還是可以考慮接種AZ疫苗。
Q5：第三劑要上網預約嗎？
A：指揮中心發言人莊人祥表示，民眾可不必上1922網站登記，直接向各醫療院所預約接種。
Q6：為何要打第三劑？
免疫不全與免疫力低下者，即使完整接種兩劑疫苗，也無法獲得足夠的免疫保護力，加上疫苗保護力會隨著接種時間逐漸消退，且新冠病毒不斷變異，仍有突破性感染風險，所以應接種第三劑增加保護力。
Q7：第三劑有副作用嗎？
ACIP召集人李秉穎昨說明，不良反應多為發燒、局部腫痛、疲倦、關節痛，通常AZ與mRNA疫苗如莫德納或BNT出現不良反應比例較高，也可能出現心肌炎、血栓等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。