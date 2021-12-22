COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

週五全面開放第3劑疫苗　該怎麼選？7大QA一次看

▲許多民眾已陸續接種兩劑新冠疫苗，然而疫苗保護力會隨著時間逐漸降低，指揮中心建議應打第三劑。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲許多民眾已陸續接種兩劑新冠疫苗，然而疫苗保護力會隨著時間逐漸降低，指揮中心建議應打第三劑。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者許若茵／台北報導

2021-12-22 11:40:43

許多民眾已陸續接種兩劑新冠疫苗，然而疫苗保護力會隨著時間逐漸降低，中央流行疫情指揮中心宣布，自24日起，開放滿18歲以上，已完整接種滿5個月的民眾可打第三劑，有哪些廠牌？該如何選擇？《NOWnews今日新聞》整理7大QA供您一次掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Q1：誰要打第三劑？

A：指揮中心建議，滿18歲以上民眾都應接種追加劑，尤其是65歲以上長者、長照機構住民與工作者、第一至三類醫護人員、防疫工作人員與高風險工作人員、第九類容易感染與疾病嚴重風險者更應優先接種。

Q2：何時要打第三劑？

A：已完整接種、混打新冠疫苗兩劑滿5個月者，或是已接種一劑嬌生疫苗者。

Q3：第三劑疫苗有哪些廠牌可選擇？劑量為何？

A：第三劑疫苗廠牌提供莫德納半劑量（50微克）、BNT與高端全劑量，但高端僅限20歲以上民眾接種。

要特別注意的是，指揮中心指揮官陳時中提醒，若前兩劑施打莫德納，第3劑不建議打BNT；若前兩劑施打BNT，第3劑不建議打莫德納，不贊成mRNA疫苗混打。

Q4：為何AZ疫苗並未在列？

A：日前陳時中曾說明，ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）專家認為，AZ疫苗作為第三劑效果相對差，但若接種莫德納、BNT或是高端疫苗有嚴重不良反應者，經醫師評估後還是可以考慮接種AZ疫苗。

Q5：第三劑要上網預約嗎？

A：指揮中心發言人莊人祥表示，民眾可不必上1922網站登記，直接向各醫療院所預約接種。

Q6：為何要打第三劑？

免疫不全與免疫力低下者，即使完整接種兩劑疫苗，也無法獲得足夠的免疫保護力，加上疫苗保護力會隨著接種時間逐漸消退，且新冠病毒不斷變異，仍有突破性感染風險，所以應接種第三劑增加保護力。

Q7：第三劑有副作用嗎？

ACIP召集人李秉穎昨說明，不良反應多為發燒、局部腫痛、疲倦、關節痛，通常AZ與mRNA疫苗如莫德納或BNT出現不良反應比例較高，也可能出現心肌炎、血栓等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

繼續作答
即時
推薦閱讀