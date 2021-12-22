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氣「炸」了！特斯拉維修太貴　芬蘭車主怒綁30kg炸藥轟爛

▲一名芬蘭特斯拉車主，日前決定用炸藥把自己的Model S炸爛。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／Pommijätkät）
▲一名芬蘭特斯拉車主，日前決定用炸藥把自己的Model S炸爛。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／Pommijätkät）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-22 11:39:43｜2021-12-22 11:44:19

真的是氣「炸」了！芬蘭一名YouTuber近日因自家特斯拉頻頻故障送回原廠維修，沒想到維修費竟然高達2萬歐元（約台幣63萬元），讓他氣得將車子要回來後，在車子上綁上30公斤炸藥，還塞進一個特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的假人，連「人」帶車一起炸到灰飛煙滅。

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芬蘭YouTuber卡泰寧（Tuomas Katainen）在自己的YouTube頻道上傳了這段影片，表示他在2013年買了這輛Model S，車子的性能在前1500公里表現都相當不錯，但近期車輛開始常常出現錯誤代碼，於是他就把愛車送回原廠維修，等了一個月之後，特斯拉工程師打電話告訴他，這個問題不能修復，整個電池組必須換掉。由於已經不在保固期內，修理費用高達2萬歐元（約台幣63萬元），讓他相當錯愕。

▲特斯拉車主卡泰寧號召朋友一起炸毀特斯拉。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／Pommijätkät）
▲特斯拉車主卡泰寧號召朋友一起炸毀特斯拉。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／Pommijätkät）
 卡泰寧覺得這相當不合理，一氣之下就將車子要回來，決定執行一場爆破計畫。卡泰寧選擇了芬蘭的一處砂石場，並在車子上綁了30公斤的炸藥，在炸毀之前，卡泰寧與他的夥伴還在車內放了一個馬斯克的假人，接者連「人」帶車一起炸到灰飛煙滅。在爆破之後，現場的人陷入狂歡，但他們也相當負責將四散的車子殘骸撿拾回來。

▲他們在特斯拉上綁了30公斤的炸藥（圖／翻攝自翻攝自YouTube／Pommijätkät）
▲他們在特斯拉上綁了30公斤的炸藥（圖／翻攝自翻攝自YouTube／Pommijätkät）
▲炸毀之前還先在車內放了馬斯克的假人。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／Pommijätkät）
▲炸毀之前還先在車內放了馬斯克的假人。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／Pommijätkät）
▲車子最後被炸到灰飛煙滅。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／Pommijätkät）
▲車子最後被炸到灰飛煙滅。（圖／翻攝自翻攝自YouTube／Pommijätkät）
卡泰寧強調，車主以及車廠都該注意，像是這種高端電動車在保固期過後的維修成本，尤其特斯拉這種封閉的生態不允許第三方維修商透過降低成本的方式維修。

目前這支影片已經吸引了逾150萬人觀看，不少網友也紛紛留言力挺，表示「希望特斯拉能看，這麼貴的車壽命卻那麼短，真是個笑話」、特斯拉真的該想點辦法解決了」、「特斯拉的信徒快來替它辯護吧！」


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