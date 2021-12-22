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李靚蕾重錘Yumi難澄清　王力宏始終未出聲解圍

▲Yumi（左圖左）捲入王力宏（左圖右）婚變吞藥輕生。（圖／翻攝微博）
▲Yumi（左圖左）捲入王力宏（左圖右）婚變吞藥輕生。（圖／翻攝微博）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-22 11:56:09

「By2」妹妹Yumi被爆曾和王力宏交往，她也自認是王力宏婚前的正式交往的女友，但是正宮李靚蕾緊咬她是王力宏的劈腿女友，Yumi大陸微博也遭網友嘲諷，今（22）日微博驚傳Yumi吞藥輕生，回顧李靚蕾「蕾神之槌」近日打遍王力宏約妹的荒唐情史，當中放出Yumi裸照調情的內容殺傷力最大，簡簡單單發3篇文，就徹底讓Yumi沒有還擊之力。而王力宏自始自終都未針對Yumi之事發聲。

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▲Yumi虛弱癱坐在輪椅上。（圖／做個小孩007微博）
▲Yumi虛弱癱坐在輪椅上。（圖／做個小孩007微博）
李靚蕾「毀滅性爆料」第一彈揭露，王力宏有一天上海演唱會結束沒打給李靚蕾，到早上也找不到人。「後來發現你跟你的砲友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼，舔唇的照片。之後婚後也是持續來往，你已經有了我，收到她的一系列裸照祝賀你生日，也是開心回應，答應我不會再來往，也還是不時發現你們來往，也持續的傳一些曖昧不清的訊息，有一次商演跟她同場，還不想要我一起去，然後她還發了關於你的ig，稱呼你『宏宏』又刪除。」直指曾在IG發文稱王力宏「Hom Hom」的Yumi。

▲Yumi在IG上甜喊「宏宏」，祝賀王力宏生日快樂，事後刪文仍被截圖。（圖／翻攝微博）
▲Yumi在IG上甜喊「宏宏」，祝賀王力宏生日快樂，事後刪文仍被截圖。（圖／翻攝微博）
對此Yumi大動作報警自認被誹謗，反遭李靚蕾點名：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」Yumi才承認和王力宏交往過，Yumi表示：「我與王力宏先生不存在任何不正當的關係，我是他結婚前正式交往的女友。我和王力宏先生在2012年交往，雖然時隔久遠，但刻骨銘心。當初，我覺得情侶兩人分開，一定是我們之間也出了問題，不想歸咎他人。因此，當他2013年10月試探性地告訴我，他遇到了新的人打算開始新的約會時，我詫異震驚、傷心難過，但卻嘴硬地告訴他，我祝福他。隨後我把為他準備的13年的聖誕禮物，在10月份提前送給他。」

▲Yumi公開和王力宏當年的簡訊。（圖／翻攝微博）
▲Yumi公開和王力宏當年的簡訊。（圖／翻攝微博）
Yumi說：「2013年11月27號，我透過媒體知道了他和她結婚的消息，我哭了，但我一遍又一遍地說服自己，他這個年紀迅速結婚安定下來很合理。即便對象不是我。掙扎了兩天，29號我最終選擇祝福他。我是真的希望他能幸福。他說我的祝福格外重要，謝謝我。我想真好，我愛的人能幸福，而我也能成為那個『最佳前任』。」她也強調王力宏婚姻的危機從2019年開始，「而我在19年時甚至沒有王力宏先生的微信，因為在此之前我和王力宏先生早已互刪微信好友。」

▲蕾神之槌再重擊！李靚蕾發文回應，打臉Yumi沒聯絡聲明。（圖／翻攝微博）
▲李靚蕾打臉Yumi沒聯絡聲明。（圖／翻攝微博）
李靚蕾親上火線打臉Yumi，「王先生2012年跟我說妳只是有發生過關係的『朋友』，『朋友』有調情對話也正常。」並且揪出Yumi稱互刪微信是在避重就輕：「@By2_Yumi孫雨說：『2015年，當時我倆早已互刪微信好友。』因為....之後都改為使用 Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔。」李靚蕾直接公開一張疑似Yumi私訊王力宏的對話截圖，可見該用戶的大頭照裸曬南半球。

▲李靚蕾揭婚變內幕。（圖／翻攝自李靚蕾微博）
▲李靚蕾揭婚變內幕。（圖／翻攝自李靚蕾微博）
▲李靚蕾轟Yumi非女友，曝王力宏只把她當砲友。（圖／翻攝微博）
▲李靚蕾轟Yumi非女友，曝王力宏只把她當砲友。（圖／翻攝微博）

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