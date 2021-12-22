李靚蕾重錘Yumi難澄清　王力宏始終未出聲解圍

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對此Yumi大動作報警自認被誹謗，反遭李靚蕾點名：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」Yumi才承認和王力宏交往過，Yumi表示：「我與王力宏先生不存在任何不正當的關係，我是他結婚前正式交往的女友。我和王力宏先生在2012年交往，雖然時隔久遠，但刻骨銘心。當初，我覺得情侶兩人分開，一定是我們之間也出了問題，不想歸咎他人。因此，當他2013年10月試探性地告訴我，他遇到了新的人打算開始新的約會時，我詫異震驚、傷心難過，但卻嘴硬地告訴他，我祝福他。隨後我把為他準備的13年的聖誕禮物，在10月份提前送給他。」
Yumi說：「2013年11月27號，我透過媒體知道了他和她結婚的消息，我哭了，但我一遍又一遍地說服自己，他這個年紀迅速結婚安定下來很合理。即便對象不是我。掙扎了兩天，29號我最終選擇祝福他。我是真的希望他能幸福。他說我的祝福格外重要，謝謝我。我想真好，我愛的人能幸福，而我也能成為那個『最佳前任』。」她也強調王力宏婚姻的危機從2019年開始，「而我在19年時甚至沒有王力宏先生的微信，因為在此之前我和王力宏先生早已互刪微信好友。」
李靚蕾親上火線打臉Yumi，「王先生2012年跟我說妳只是有發生過關係的『朋友』，『朋友』有調情對話也正常。」並且揪出Yumi稱互刪微信是在避重就輕：「@By2_Yumi孫雨說：『2015年，當時我倆早已互刪微信好友。』因為....之後都改為使用 Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔。」李靚蕾直接公開一張疑似Yumi私訊王力宏的對話截圖，可見該用戶的大頭照裸曬南半球。
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