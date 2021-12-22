2021年五大「醜東西」出爐　冠軍賣家：站上C位超激動！

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2021年醜東西大賽從萬件網友投稿中，選出前40強醜東西，並盛大舉辦頒獎典禮，再從中遴選出五大醜中之醜，最終由微笑橘子頭套獲得「拔得頭醜獎」，獲獎店家在頒獎現場激動表示：「我們正在讓更多人看到，醜東西也可以站C位，醜東西也能登大雅之堂。」
今年上半年迅速竄紅的人臉口罩，在2021醜東西頒獎典禮中獲得「醜味相投獎」，店家代表張先生接過獎盃開心致詞：「疫情之下，一成不變的表情漸漸在我們臉上定格，模擬人臉口罩的出現，希望能提醒口罩下的自己，多笑一笑。」
而乍看很俏皮、看久很詭異的「小熊蓮蓬頭」，在報名階段時被許多網友瘋狂提名，也在今年的醜東西盛典上獲得「略勝一醜獎 」，店家秦先生坦言，直到自己受邀來領獎的那一刻還是很不解，因為在他看來，這款小熊蓮蓬頭「非常生動可愛，不知道醜在哪裡？」
在本屆醜東西盛典中，夢幻粉蝴蝶短靴和不會碎的鏡子分別獲得「醜名遠揚獎」和「醜又怎樣獎」。粉色蝴蝶靴是醜東西投稿區的人氣王，有網友大力支持「我單方面宣佈這就是冠軍」，不過也有不少網友表示，蝴蝶靴看上去雖然很俗，但也不失美麗，粉色一直沒變，變的是曾經喜歡過粉色的我們。
而「不會碎的鏡子」商品本身並非醜東西，由於這是一面需要平貼在牆上使用的軟鏡子，很多人買回去後，在安裝時沒有貼平整，於是造成哈哈鏡效果，照出搞笑醜醜的自己。曾有業者分析為什麼醜東西能在年輕市場走紅，推測是因為現實生活中很多「醜東西」，就像滿懷夢想努力打拼的「醜小鴨」一樣，同樣能靠努力贏得尊重，但其實對消費者來說，單純就是看了醜東西，心情就會覺得好多了。