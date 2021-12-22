兄弟4ni？中國男子與馬斯克「撞臉」 本人回應了！
古今中外，人有相似的例子不勝枚舉，近日中國就有名男子與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）「撞臉」，讓他意外爆紅，相關影片在網路上流傳，引發網友討論，甚至連馬斯克本人都親自出面回覆。
國際中心 徐筱晴/綜合報導
2021-12-22 12:33:09｜2021-12-22 13:26:39
綜合外媒報導，一名來自中國江蘇省的男子最近在社群影音平台抖音上爆紅，原因就是他長得跟馬斯克實在太像了！
從影片中可以看到，男子站在轎車旁邊對著鏡頭微笑，除了髮型與馬斯克最新的造型不同，只看五官跟神情讓人覺得根本就是馬斯克本人，幾乎就像是同一個模子印出來一樣。
這段影片在網路上快速流傳，男子也因此成為了網路紅人，有網友開玩笑地幫男子取名為「易隆馬」（Yi Long Musk），不過也有人質疑「男子」其實並非真人，只是利用深度偽造（Deepfake）的AI換臉技術合成而來。
為了證明真實性，這名男子表示，只要影片分享破萬，將在12月26日開直播，讓廣大網友驗明正身。
這段影片後來也在西方網友之間成為熱門話題，還有人轉傳給馬斯克，沒想到本人也出面回應，開玩笑稱「我可能有部分華人血統」。