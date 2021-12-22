高雄最大海砂屋仁愛河濱商城開拆 預計明年農曆年前完成
繼城中城大樓開始拆除後，有「高雄最大海砂屋」之稱的鼓山區仁愛河濱商城經鑑定為危樓後，高市府今(22)日舉行拆除祭祀祈福儀式。依工務局排定期程，工期為60個日曆天，預計明年農曆年前完成。副市長林欽榮表示，市府將協助社區辦理自主都更，希望明年底前，都更招商成功，市府將保障商城住戶後續安置，後續配合鄰近的綠園道、愛河、輕軌共同規劃，創造優質居住環境。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-22 12:52:43
高市府工務局於今年10月28日會同高市建築師、土木技師及結構技師等三大專業公會對仁愛河濱商城建築物進行建物勘查，鑑定結果部分建築物(鼓山區河邊街103-111號、河邊街115巷1-21號、河邊街95巷8-16號)125戶屬危險房屋，為保障市民安全，市府工務局依建築法第81條規定自12月22日起進行拆除作業，俾利後續都市更新作業及重建。
考量住戶安全，市府依據建築法規定，強制拆除，工務局於11月1日張貼公告，限期1個月內完成搬遷。市府並與社區組成的「河濱商城都市更新會」，及都更輔導公司，協助125戶住戶租屋遷移。
至於河濱商城更新會所提，單元一所有權人安置費需求，包括2個月押金、6個月租金及搬家費用等，市府已批准動用都市更新基金先行代墊，將撥付給有需要的所有權人，另外，該更新會向內政部營建署申請都市更新事業及權變計畫補助，高市府也同意先予代墊650萬元。
林欽榮認為，仁愛河濱商城社區緊鄰鐵路園道、輕軌車站、公園及愛河，都更位置條件極佳，只要1/2所有權人及持分面積，即可辦理都市更新，市府都發局已專案協助河濱商城更新會，以「588自主民辦都更輔導專案」及「168都更速審機制」，加速推動都更程序，希望都更案能於明年底前招商成功。
今天的拆除作業，由副市長林欽榮率各局處、鼓山區公所上香祭拜，隨後鳴笛開工，由怪手搭配灑水車，進行拆除河邊街95巷側牆，拆除工期預計60天，於明年2月11日完工。