SP1智慧投影機「比手機還小」　行動劇院帶著走萬元有找

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Warpple 首款智慧投影機 SP1，體積幾乎是一個手掌大，尺寸高度比一部智慧型手機還小，重量530克，因此又暱稱「小太陽」，內建64位元CPU、2GB記憶體、32GB儲存空間、850流明與5W+5W雙聲道，電池續航力是5200mAh。
由於智慧投影有大螢幕、護眼、方便攜帶等特點，滿足喜歡用超大螢幕追劇的觀眾，重視眼睛保健的族群，以及有移動需求、或者經常露營的人。Warpple產品經理許家明表示，「小太陽」SP1 的介面更接近投影機，而不是電視，但還是會提供軟體更新服務，甚至不排除未來升級成OVO TV OS的可能性。
SP1可支援Disney+、Netflix等熱門串流平台，並直上Android 9.0系統，另外支援 2.4G/5GHz雙頻Wi-Fi、iOS/Android雙系統手機投影、自動梯形校正、實體多功能按鍵、藍牙喇叭模式等設計，售價1萬1900元，上市特價9900元，用不到萬元的價格力攻小資市場。
看準隨身影音劇院的需求，小米今年9月中旬也在台開賣小米智慧投影機 2，提供1920x1080解析度，用戶可彈性調整投射距離，產生60、80、100、120吋的影像。可隨時存取YouTube、Netflix等串流平台，另外具備語音遙控器，可透過語音指令搜尋節目，重量1.3kg，售價1萬4995元。