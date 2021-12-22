專訪／楊奇煜存錢贈太太名錶 自爆腳掛彩後心靈受創深
睽違6年楊奇煜終於重拾歌手身分，推出單曲，他直言很興奮，被問到為什麼等了6年才發單曲，他表示：「太多事情卡住，包含結婚生子、沒有錢，還有就是感覺時機不太對，因為我自己寫了幾首歌都是搖滾，近幾年流行的東西，好像都是饒舌，感覺會跟大家很不一樣，所以決定緩緩好了。」沒想到這一緩，竟然6年就這樣過去了。
記者吳雨婕/專訪
2021-12-22 13:18:29｜2021-12-22 13:46:35
楊奇煜不諱言隔了6年才發單曲的原因之一是沒有錢，他坦言做藝人收入本來就是時好時不好，「你也必須得在低潮的時候過生活。」說起低潮，他心有戚戚焉地說，尤其在去年疫情爆發的時候，又加上腳受傷，種種因素加起來，「因為腳受傷怕影響到後面安排的工作，又怕影響到老婆，老婆一個人照顧小孩很辛苦。」
楊奇煜體恤太太的辛勞，還特別坐了半年的公車存錢，買了人生第一支要價6位數的名牌錶送給太太當生日禮物，「這一年老婆很辛苦，要幫我換藥，還要上班，我從來沒有花過這麼多錢去買奢侈品，她也剛好不是那種愛背名牌包的人。」他打趣表示也因為送了名錶，家庭地位忽然提高許多。
楊奇煜與太太非常恩愛，但其實生活在一起的人還是偶爾會有小摩擦，他提到自己是一個比較實事求是的人，老婆則是情緒優先的人，最激烈的爭吵，竟然是在太太的生日前一個月，「好像是為了生活上的小事，吵得非常兇，我們都不講話，而且當時我要送她的表已經買了，還藏在家裡！」
楊奇煜先前曾在《全明星運動會》第一季時受傷，無奈退出比賽，而近來他加入第三季陣容，他透露其實一直都在擔心，雖然腳傷恢復良好，但心靈部分沒有完全恢復，「現在我只能盡量去適應，我也更能知道哪一種傷痛是真的不能再上場，所以我暖身都會做超多、做超滿。」他也表示，先前的受傷帶給他陰影很深，「當初受傷一開始沮喪的原因，原本是隊伍中的強棒，腳受傷後有點變成不被需要，大家都往前了，只有我在原地。」