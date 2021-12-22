高市民居家隔離入住防疫旅館 高市府重申無需繳住宿費用
有高雄市民選擇7天在防疫旅館居家檢疫，卻因返台同班機有人確診被要求須在防疫旅館再住7天，且需自行負擔。高雄市長陳其邁聞訊後立即表示，高雄市民居家隔離住防疫旅館不用錢，中央有補助居家隔離費用，若有不夠部分，市府會支付，這在高雄不是問題，相關手續高市府也會代辦到好，高市衛生局也回應指出，匡列隔離對象均提供標的住宿費補助。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-22 21:30:00
有民眾返台，選擇「7+7」專案檢疫專案入住高雄市防疫旅館，原定21日即可返回住處繼續居家檢疫，但16日高市府衛生局通知同班機有確診者，因為匡列為接觸者須居家隔離，徐先生被要求在原先居住的防疫旅館繼續隔離7天，但每晚1500元、共1萬500元的住宿費也需自行吸收，經向高雄市衛生局、疾管署1922專線反映皆未獲回應。不過，高雄市長陳其邁今天上午出席亞馬遜網路服務南台灣雲端產業論壇活動時，被媒體追問此問題，立即做出上述回應。
衛生局表示，高雄市民受匡列居家隔離入住防疫旅館時，無需繳住宿費用，即可安心入住，由市府整合中央及地方補助資源，支付防疫旅館「標準房型」每人每日新台幣1500元住宿費用。但如有標準房型服務外之額外消費，如外送餐點、房型升等，則需由民眾自行付費。
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