屈中恆、卜學亮邀民眾劇場團圓 果陀兩大舞台劇登高雄
堪稱台灣近20年來演出最密集的舞台劇《最後14堂星期二的課》與最佳舞台喜劇《ART》，這兩齣戲2022年首站將到高雄至德堂，連續雙週輪番上演。21日兩位劇場男神屈中恆、卜學亮特別南下宣傳，也呼籲高雄民眾年後到劇場團圓。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-22 13:24:23
《ART》故事描述三位有著數十年交情的好朋友，因其中一人買了一幅「畫著白色斜線的白色油畫」引發激烈爭吵，面臨絕交，友情活生生地被撕裂，進而被迫重新省視的窘境，全場充滿爭辯也充滿歡笑。先前因遭逢疫情停演並延期，屈中恆表示：「對於演員來說，那是一種很深的無力感，當時已經排練的差不多了，只等將滿溢的戲劇能量及最好的演出，端上臺給觀眾，沒想到因為疫情影響而停演。現在可以正常演出，我想觀眾一定迫不及待想進劇場，我也很期待！」
《最後14堂星期二的課》累積觀眾破25萬人、巡迴將近300場次，堪稱台灣近20年來演出最密集舞台劇。此劇由金士傑、卜學亮主演，改編美國知名專欄作家 米奇‧艾爾邦的同名暢銷小説，根據真人實事搬演。劇情描述一位得到不治之症（漸凍症）的大學教授莫利（金士傑飾），在他所剩無幾的日子裡，把自己最真實的生命經驗，傳授給一位世故而冷漠、追求物質的學生米奇（卜學亮飾）。莫利以自己的生命當作活教材，與米奇相約在每個禮拜的星期二，展開一場又一場既幽默又觸動人心的生命對談。
《最後14堂星期二的課》睽違6年將再度於高雄演出，卜學亮表示：「這麼久沒以米奇的身份與高雄觀眾見面，有這機會當然特別開心期待！希望將最好的呈現帶給高雄的觀眾們。」
兩齣戲將於2022年連續兩週在高雄至德堂演出，《最後14堂星期二的課》2月19、20日，《ART》2月26日、27日登場。配合政府振興方案，2021年12月31日前使用「五倍券」、「藝FUN券」購買果陀劇場演出之票券，享有8折優惠。