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疑報復安倍挺台言論　日媒：北京施壓日本大使館取消活動

▲日本前首相安倍晉三1日受到台灣智庫國策研究院邀請發表演說。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三1日受到台灣智庫國策研究院邀請發表演說。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-22 14:25:37

日本前首相安倍晉三自去年辭任之後，頻頻發表挺台相關言論。近日受到智庫國策研究院邀請演講，再度重申「台灣有事即日本有事，也是日美同盟有事」，但這段發言觸動中國敏感神經，不僅駐中大使被中國外交部官員約見，最新消息指出，近日日本駐中國大使館本月要舉辦一場日中交流活動，卻疑似遭到北京當局施壓，除了要求賓客不得出席之外，活動最後還以防疫為由，被中國當局喊停。

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根據了解，日本駐中國大使館原定於本月舉行日中交流活動，日方邀請中方約250名賓客參加，活動主要是宣傳日本的觀光景點、文化和美食。《共同社》報導指出，多名相關人士透露，在安倍提出「台灣有事」等發言之後，北京當局隨即施壓中國受邀賓客，要求他們不能出席。隨後日方還接獲北京市防疫部門以防疫為由，要求活動停止舉行。

報導指出在活動舉辦當天臨時取消，是非常不尋常的事情，且同一時期，其他駐北京大使館仍照常舉辦活動，讓日本相關人士認為，這是中國針對安倍的發言，「惡整」日本的報復行動。而明年又是日中建交50週年，此舉不僅對雙方交流帶來陰影，也加深日方的不信任感。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲日本駐中國大使館原本預定本月舉辦一場日中交流活動，但疑似遭到中方背後施壓，要求受邀的中方賓客不要出席，最後以疫情為由取消活動。圖為日本駐中國大使館。（圖／美聯社／達志影像）
安倍晉三1日受國策研究院邀請，以「新時代台日關係」為題發表視訊演說時，提到日本無法容許台灣遭武力侵犯，「台灣有事等同日本有事，也可以說是等同日美同盟有事」，並且呼籲中國國家主席習近平絕對不能誤判，「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」。

此番言論直搗中國敏感神經，中國外交部發言人汪文斌出面飆罵，怒指安倍「胡言亂語」，中國外交部長助理華春瑩緊急約見垂秀夫，就安倍晉三的言論提出抗議。垂秀夫當時回應表示，「中國需理解日本國內有人持有像安倍晉三提出的這種意見」。

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