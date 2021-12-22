Maserati Classiche承襲經典馳騁未來，經典車計畫正式啟動

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Maserati Classiche經典車計畫致力於維護並提升品牌的輝煌歷史資產，專為收藏家和客戶提供專屬服務，包括驗證經典車型的真偽。Maserati Classiche經典車計畫認證過程，是由Maserati品牌內部專家組成的委員會進行認證，主要針對車齡超過20年的Maserati車型及特仕限量版，包括賽道王者MC12及旗艦轎跑Quattroporte限量版等。
首部獲頒Maserati Classiche證書的車款Mistral 3700，原產於 1969 年 3 月，飾以銀色Auteuil塗裝，經過Maserati官方300多項的詳盡檢查，並與品牌歷史檔案進行比對後，這台經典車已獲頒Maserati官方認證證書，並將其車款資料存放在Maserati歷史典藏館中。
Maserati Classiche服務還包含經典車款的修復、車體美容及保養，力求將車款的每個細節恢復至初始狀態，謹慎檢查所有機械零件的磨損情況，並根據車款原始設計，打造已停產的原廠零件，在不改變美學外觀及設計前提下，確保零件的功能性，協助Maserati經典老車收藏家更完美地保存品牌歷史車型。此外，Maserati Classiche也提供專屬服務，包括經典車型(Classiche)、年輕車型(Youngtimer) 和特殊車型(Speciali) 在內的Maserati車主，可以在車款修復的不同階段，持續追蹤愛車的最新狀態。
Maserati車主可前往Classiche經典車計畫官網，預約經典車認證服務並瞭解相關詳細服務介紹，延續百年義式造車精神，喚醒Maserati的輝煌傳奇。
Maserati Classiche: https://www.maserati.com/international/en/ownership/maserati-heritage/maserati-classiche