COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

爆Yumi吞藥的藏鏡人！網經對比照片細節　追出真實身份　

▲網友發現BY2的雙胞胎好朋友，疑似就是爆料Yumi輕生的藏鏡人。（圖／翻攝自微博《弄简是俩小朋友》）
▲網友發現BY2的雙胞胎好朋友，疑似就是爆料Yumi輕生的藏鏡人。（圖／翻攝自微博《弄简是俩小朋友》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-22 14:25:51

今（22）日傳出By2妹妹Yumi吞藥送醫，該消息是由微博帳號「做個小孩007」上傳Yumi醫院急救照片、就診單後曝光，且原PO更公開標記王力宏狠嗆「如果真出什麼事，我絕不原諒」，讓外界十分好奇爆料者究竟是誰？而隨著網友深入對比後，真實身份也慢慢浮出檯面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Yumi驚傳服藥輕生。（圖／Yumi IG、做個小孩007微博）
▲Yumi驚傳服藥輕生。（圖／翻攝自Yumi IG、做個小孩007微博）
微博帳號名「做個小孩007」曝光的幾張照片中，有Yumi疑似坐在輪椅上急救的照片，加上醫院的就診單上寫著，「急診危重科」、「紅區1-2級」，臨床診斷「藥物中毒」。而就診單上的病患姓名、年齡也都與Yumi本人相符合，該帳號也Tag王力宏狠嗆「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麽事情，我絕不原諒！！！！」

該貼文湧入大量的網友留言，瘋狂猜測該帳號的真實身份，且從過去的貼文中有，「跟著睡不著，感覺很糟糕」、「非常難過，就愛而言，你們都配不上她」讓網友猜測是否為By2中的姊姊Miko，但隨著關鍵證據被搜出，這個猜測也被推翻。

▲經過網友對比，弄簡與原po胸前痣的位置幾乎一模一樣。（圖／做個小孩007、弄簡是倆小朋友）
▲經過網友對比，弄簡與原po胸前痣的位置幾乎一模一樣。（圖／翻攝自做個小孩007、弄簡是倆小朋友）
最終根據對比可以發現「做個小孩007」的帳號，與By2的好友雙胞胎作家「弄簡是倆小朋友」十分相似，而關鍵證據就是「做個小孩007」曾經上傳一張未露臉的胸口照片，恰巧拍到明顯的黑痣，與弄簡胸口的痣位置一模一樣，讓網友更加確認原PO的真實身份就是弄簡，紛紛到她的官方微博留言，「你的小號上熱搜了」、「應該就是你了，說話方式也一模一樣」。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀