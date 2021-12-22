爆Yumi吞藥的藏鏡人！網經對比照片細節 追出真實身份
今（22）日傳出By2妹妹Yumi吞藥送醫，該消息是由微博帳號「做個小孩007」上傳Yumi醫院急救照片、就診單後曝光，且原PO更公開標記王力宏狠嗆「如果真出什麼事，我絕不原諒」，讓外界十分好奇爆料者究竟是誰？而隨著網友深入對比後，真實身份也慢慢浮出檯面。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 14:25:51
微博帳號名「做個小孩007」曝光的幾張照片中，有Yumi疑似坐在輪椅上急救的照片，加上醫院的就診單上寫著，「急診危重科」、「紅區1-2級」，臨床診斷「藥物中毒」。而就診單上的病患姓名、年齡也都與Yumi本人相符合，該帳號也Tag王力宏狠嗆「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麽事情，我絕不原諒！！！！」
該貼文湧入大量的網友留言，瘋狂猜測該帳號的真實身份，且從過去的貼文中有，「跟著睡不著，感覺很糟糕」、「非常難過，就愛而言，你們都配不上她」讓網友猜測是否為By2中的姊姊Miko，但隨著關鍵證據被搜出，這個猜測也被推翻。
最終根據對比可以發現「做個小孩007」的帳號，與By2的好友雙胞胎作家「弄簡是倆小朋友」十分相似，而關鍵證據就是「做個小孩007」曾經上傳一張未露臉的胸口照片，恰巧拍到明顯的黑痣，與弄簡胸口的痣位置一模一樣，讓網友更加確認原PO的真實身份就是弄簡，紛紛到她的官方微博留言，「你的小號上熱搜了」、「應該就是你了，說話方式也一模一樣」。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995