特企／2021台中藝博會　林文政三幅創作受邀展出

2021年12月2日台中藝術博覽會於日月千禧酒店盛大展出，有來自69間藝廊及經紀公司所代理之海內外藝術創作者的作品。這是中部地區藏家們年度最關注的藝術展，也是收購名家作品的大盛會。林文政先生，近期創作的三幅平面作品受邀參與今年台中藝術博覽會展出，並與海內外藝術創作者及收藏家分享交流。
擁有多重身份的林文政先生，是企業家、是自行車隊的運動選手、是攝影愛好者、是創作畫家，更是新萬仁化學製藥公司董事長。他曾有將近8年的時間每週往返台中台北學習作畫。18年來參與過14次聯展，並在2019年9月於國璽藝術中心舉辦首次個人畫展「邁向精彩人生」。展出的四十四件作品，除了六張非賣品外，賣掉三十四張，並將收入一百萬元全捐給四間國小，善盡企業家的社會責任。2020年十一月再於台中中友百貨時尚藝廊舉辦第二次個展「拾景」，並與他的老師中部地區知名藝術家柯適中先生於誠品書店舉辦藝術家講座，暢談創作理念。展出的二十四幅畫作於展出期間創下全數完售的記錄。
林文政先生愛好旅遊，常透過鏡頭視角所攝取的畫面，成為創作靈感來源。早期的作畫風格偏傳統畫派，著重在光線和色彩的揣摩，追求色彩和光影美感的極致。隨著作畫技巧的精進與色彩的掌握，近年來從實境慢慢走向意向與內化的創作。林文政先生談及作畫的過程常常就是處於自己與內心的對話，在年紀與生活閱歷的洗練下，心念與思維逐漸轉化為內在的寧靜與純粹。透過內在的沉澱，把複雜的構圖簡化，線條俐落，掌握光影波動，使畫面更加含蓄、意象，留給觀賞者有更多的賞析空間。
本次參與台中藝術博覽會展出的三幅畫作分別為「微風綠樹」(30F/91X72.5cm)、「泊岸弄影」(30F/91X72.5cm)與「光之旅」(20F/72.5X62.5cm)」(見附圖)，均已於這次4天展期內受到藏家鑑賞，全部售出。