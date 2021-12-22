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公投慘敗　張亞中：公投沒死、國民黨應提案公投通訊投票

▲孫文學校總校長張亞中今日到國民黨中央前對公投慘敗發表意見。（圖／記者余祥攝，2021.12.22）
▲孫文學校總校長張亞中今日到國民黨中央前對公投慘敗發表意見。（圖／記者余祥攝，2021.12.22）

記者余祥／台北報導

2021-12-22 14:39:53

國民黨四項公投慘敗，孫文學校總校長張亞中（22）日表示，黨主席朱立倫說公投已死，他不認同，因為公投不可以死，雖然公投無法綁大選，但國民黨接下來可以提案公投通訊投票、網路投票，讓大家在家中好整以暇的投票，好好行使投票權，守住人民的基本權利。

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張亞中表示，公投結果讓國民黨受到重大挫敗，過去的民調顯示，四項公投案通過機率很高，但在民進黨總動員下，就被翻盤，他不談戰犯，但應該要有責任歸屬，黨中央應內部開會，提出一個檢討報告，「檢討是很勇敢、光明的事，認清錯誤，才能大步向前。」

張亞中也說，國民黨最大的問題就是戰略、戰術、戰技不足，可能忘掉公投是公民對政策的選擇，是政黨政治失靈後，人民保護自己的手段，因此公投應由民團提出，若由政黨提出，很容易演變成政黨對決，但若由民團提出，政黨可以在背後協助，就像萊豬，很多民眾反萊豬，但變政黨提出公投案後，就成為政黨對決。

張亞中說，至於朱立倫說公投已死，他不認為，公投不可以死的，公投綁大選只是方便投票的其中一個方法，還可以通訊投票、網路投票，這就跟綁大選沒有關係了，可以好整以暇在家中行使投票權，網路投票是下一階段該努力的方向，守住了公投讓人民行基本權裡的機會。國民黨下一階段應儘速提案，下次公投可以通訊投票、網路投票，只有這樣才能把公投權利延續。

媒體詢問，是否因為在重啟核四議題上黨內分歧，才會失敗收場，張亞中說，國民黨若要支持核四商轉，作為黨主席是否可以邀請有不同意見的縣市長到黨中央座談，假如當時願意做這件事，朱親自拜會新北市長侯友宜，溝通核四安全的問題，相信侯不會拒絕。

張亞中說，當民進黨升級成政黨對決，國民黨就應該要求所有的黨員都要遵守黨的政策，而不是內部不團結，因為大家沒有共同的理念跟信仰，沒有共同理想就不是團結團結，而是和稀泥、分贓，只有有共同理念才是團結。

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