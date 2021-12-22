公投慘敗　張亞中：公投沒死、國民黨應提案公投通訊投票

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張亞中也說，國民黨最大的問題就是戰略、戰術、戰技不足，可能忘掉公投是公民對政策的選擇，是政黨政治失靈後，人民保護自己的手段，因此公投應由民團提出，若由政黨提出，很容易演變成政黨對決，但若由民團提出，政黨可以在背後協助，就像萊豬，很多民眾反萊豬，但變政黨提出公投案後，就成為政黨對決。
張亞中說，至於朱立倫說公投已死，他不認為，公投不可以死的，公投綁大選只是方便投票的其中一個方法，還可以通訊投票、網路投票，這就跟綁大選沒有關係了，可以好整以暇在家中行使投票權，網路投票是下一階段該努力的方向，守住了公投讓人民行基本權裡的機會。國民黨下一階段應儘速提案，下次公投可以通訊投票、網路投票，只有這樣才能把公投權利延續。
媒體詢問，是否因為在重啟核四議題上黨內分歧，才會失敗收場，張亞中說，國民黨若要支持核四商轉，作為黨主席是否可以邀請有不同意見的縣市長到黨中央座談，假如當時願意做這件事，朱親自拜會新北市長侯友宜，溝通核四安全的問題，相信侯不會拒絕。
張亞中說，當民進黨升級成政黨對決，國民黨就應該要求所有的黨員都要遵守黨的政策，而不是內部不團結，因為大家沒有共同的理念跟信仰，沒有共同理想就不是團結團結，而是和稀泥、分贓，只有有共同理念才是團結。