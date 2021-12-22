中保科砸5億建AI科技自動化工廠 迎接物聯網客製化需求
中保科技佈局AI、5G產業再出招！今（22）日宣布斥資5億元在新竹設廠，投入立捷智慧工廠發展AI自動化服務，並宣示中保科技正式跨入AI智能製造的重要里程。中保科指出，該廠將生產提供物聯網感測器、物聯網（IoT）主機，及其他AI相關智慧物聯網各種設備。不僅在製造生產領域更上層樓，也讓集團科技化版圖更加完整。
記者許家禎/台北報導
2021-12-22 14:54:35｜2021-12-22 14:55:24
中保科指出，集團44 年來不斷創新與滿足客戶需求下，已發展為擁有60萬客戶的科技集團，立捷國際於2001年納入集團旗下，主要從事保全主機、感知器以及相關系統研發製造，該工廠不僅是台灣第一、也是唯一，讓台灣保全科技從研發、設計到製作生產的一條龍製程的AI工廠，擦亮MIT的招牌，也達到防止技術外洩的萬全保障。
中保科此次設廠新竹，就是看好未來智慧城市、智能社區增長所帶來的潛力，也是跨入「多元產能，少量多樣」研發代工產業的重要策略突破。立捷國際智慧工廠預計興建地上4層與地下１層；佔地4,283平方公尺總坪數達2,940坪，尤其新增SMT自動化產線、機械手臂智慧化產線、自動倉儲系統。
中保科技副董事長林建涵表示，智能工廠關鍵就是在不增加人力的情況下，就能達到利用智慧工廠自動化來增加產量。中保科技整合事業本部執行長李榮貴說，該工廠可快速因應在ＡIoT物聯網時代「少量多樣」的生產模式及客製化需求。預計民國112年3月完工後的立捷新竹智慧工廠，引進自動化設備後，113年產能產量預估可增加整體產能3.69倍，產量逹3倍以上。
中保科技也將持續延攬AI科技優秀人才，積極轉型投入智慧化及自動化生產。並以符合智慧技術元素及智慧化功能，以期打造同時兼具「智慧溯源」、「智慧生產」及「智慧出庫」之核心優勢的專業研發製造中心。
中保科表示，物聯網透過大數據的累積應用、AI計算，使用智慧化機器人生產工具，連結人力與機器，精準針對需要製造，可快速反應市場需求，減少成本耗費，提高勞動效率與生產品質，提供客戶更優質的服務。