徐若瑄捲王力宏風暴！3度發聲證清白 救11支代言、家庭
王力宏、李靚蕾事件仍持續延燒，風波波及到許多人，包含徐若瑄、BY2的妹妹Yumi、黑人、范范。而昨（21）日李靚蕾突然在微博上發文，又再度引起外界揣測是在影射徐若瑄，雖人李靚蕾已對外澄清，但澆不息議論的火苗，使得徐若瑄不得不三度在社群媒體上發文自清，搶救岌岌可危的事業與家庭。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-22 14:59:23｜2021-12-22 15:08:30
據悉，徐若瑄手頭上約有11支代言、廣告，家電、手遊、房產、眼鏡等，事業版圖極大，不過卻在牽扯進王力宏風波後，有網友發現知名眼鏡品牌，已經默默撤下了徐若瑄的代言橫幅，眼鏡行員工僅透露是總公司要求，至於其他廣告是否連帶受影響，皆是外界關注的焦點。
王力宏事件爆發後，隨即扯出徐若瑄，徐若瑄也趕緊大動作發文，要求王力宏現身解釋，沒想到最後只等到王力宏在微博上向李靚蕾道歉，並宣布暫時退出演藝圈。正當大家以為王力宏事件暫時結束，沒想到李靚蕾卻開啟了第二部劇情，昨天在微博上丟下一句：「據我所知，黑人、范范與王先生沒有不正當關係。」引起網友討論，但李靚蕾對外澄清沒有影射徐若瑄，可依舊引起軒然大波。
這讓徐若瑄無奈三度發文自清，她直言：「心很煎熬、身心俱疲。」並強調這些影射她已經忍無可忍，「為自己名聲平反嗎？！這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我。」也再度重申：「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』！」