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第二架量產勇鷹高教機　漢翔董座親率飛台東交機

▲量產第二架新式高教機，由漢翔胡開宏董事長親率飛交台東志航基地。(圖／漢翔提供)
▲量產第二架新式高教機，由漢翔胡開宏董事長親率飛交台東志航基地。(圖／漢翔提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-22 15:18:24｜2021-12-22 15:19:38

繼量產第一架新式勇鷹高教機於11月29日成功飛交空軍台東志航基地後，量產第二架高教機於今 (22)日由漢翔公司胡開宏董事長親自率領飛交台東志航基地。

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漢翔表示，胡開宏於今日再度同乘編號11001的新式高教機原型機，上午9點20分在台中清泉崗基地起飛，親率編號1102的第二架量產機飛越中央山脈，在台東外海會同已飛交的第一架量產機1101機進行高速低空衝場，以三機品字編隊，高度300呎，加速400海浬低空衝場，通過台東志航基地向空軍致意，繞行一圈後落地，正式交付空軍。

勇鷹高教機落地後，胡開宏在慰勉漢翔的維保團隊時表示，今年兩架量產機的飛交任務順利完成，揭開了「龍城飛將，勇鷹守護」的國機國造歷史一頁，同時，漢翔公司也再創軍機國產與軍機維保一條龍作業的一個重要里程碑，過程中感謝空軍、中科院、相關單位及台東地方鄉親好朋友的支持與肯定，使高教機研製案順利推展，也謝謝漢翔全體同仁的努力，使得新式高教機的進度皆依專案時程進行。

漢翔指出，今日的飛交再次向社會大眾證明國機國造的成果，新式高教機性能優異，所有工作進度皆按計畫進行，未來將依時程生產66架高教機，預計於115年(2026年)完成全數交機，向國人宣示保家衛國的決心。

漢翔也指出，今年11月12日也順利完成高教機首批種子教官第一階段的結訓作業，總計有空軍官校、第一聯隊、第三聯隊及第七聯隊等六位飛官，另有執行試飛測試驗證的航發中心兩位教官，這些教官皆具備操控高教機的資格與能力。高教機一案，無論是飛機、飛行員或是其他相關後勤支援作業皆已備妥，待後續正式成軍、服役。

漢翔表示，新式勇鷹高教機為漢翔公司依照中華民國空軍飛行員訓練需求，投入設計與製造，其研發宗旨為簡化空軍飛行員的訓練模式，將三階段三機種精進為三階段兩機種，扮演高級飛行訓練機種及部隊飛行訓練雙重角色，整體縮短訓練流程，減少換裝訓練時間，以利交付空軍培育飛行人員。
 

▲量產第二架新式高教機，由漢翔胡開宏董事長親率飛交台東志航基地。(圖／漢翔提供)
▲量產第二架新式高教機，由漢翔胡開宏董事長親率飛交台東志航基地，在台東外海會同已飛交的第一架量產機1101機進行高速低空衝場，以三機品字編隊低空衝場，通過基地向空軍致意，繞行一圈後落地，正式交付空軍。(圖／漢翔提供)

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