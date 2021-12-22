第二架量產勇鷹高教機　漢翔董座親率飛台東交機

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勇鷹高教機落地後，胡開宏在慰勉漢翔的維保團隊時表示，今年兩架量產機的飛交任務順利完成，揭開了「龍城飛將，勇鷹守護」的國機國造歷史一頁，同時，漢翔公司也再創軍機國產與軍機維保一條龍作業的一個重要里程碑，過程中感謝空軍、中科院、相關單位及台東地方鄉親好朋友的支持與肯定，使高教機研製案順利推展，也謝謝漢翔全體同仁的努力，使得新式高教機的進度皆依專案時程進行。
漢翔指出，今日的飛交再次向社會大眾證明國機國造的成果，新式高教機性能優異，所有工作進度皆按計畫進行，未來將依時程生產66架高教機，預計於115年(2026年)完成全數交機，向國人宣示保家衛國的決心。
漢翔也指出，今年11月12日也順利完成高教機首批種子教官第一階段的結訓作業，總計有空軍官校、第一聯隊、第三聯隊及第七聯隊等六位飛官，另有執行試飛測試驗證的航發中心兩位教官，這些教官皆具備操控高教機的資格與能力。高教機一案，無論是飛機、飛行員或是其他相關後勤支援作業皆已備妥，待後續正式成軍、服役。
漢翔表示，新式勇鷹高教機為漢翔公司依照中華民國空軍飛行員訓練需求，投入設計與製造，其研發宗旨為簡化空軍飛行員的訓練模式，將三階段三機種精進為三階段兩機種，扮演高級飛行訓練機種及部隊飛行訓練雙重角色，整體縮短訓練流程，減少換裝訓練時間，以利交付空軍培育飛行人員。