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一名懷孕38週的媽媽，產檢過程正常，懷孕過程也未有不適，直到生產前兩天發現胎動變少，緊急就醫後發現胎兒窘迫合併胎兒心跳下降，因此緊急剖腹產。呂怡萱醫師說明，男嬰出生後沒有自主呼吸、心跳慢、四肢張力低弱，經新生兒緊急復甦處置後，恢復生命徵象，確診為缺氧性腦病變，因此出後兩小時後進行全身性低溫治療，經72小時完成治療，目前也未有任何神經學後遺症，並持續門診追蹤。
新生兒低溫療法 為缺氧腦病變寶寶帶來新曙光
呂怡萱醫師解釋，缺氧不僅會對器官造成傷害，嚴重還可以因缺氧性腦病變導致包括如腦性麻痺、癲癇、視力或聽力缺損等長期神經學後遺症，所幸近年來，低溫療法為缺氧缺血性腦病變的寶寶帶來新的曙光，針對出生週數大於36週、出生體重大於1800克符合缺氧缺血性腦病變的新生兒，把握出生後黃金六小時內，藉由特殊體溫監控調節儀器，利用全身性或是局部頭部低溫方式進行治療72小時，將病嬰的核心體溫維持在33至35度，低溫治療期滿再逐漸將體溫回溫。
懷孕過程發現異常 應提高警覺盡快就醫
包括早產、胎盤或臍帶功能不佳等都可能埋下新生兒發生周產期窒息的危險因子，不過目前低溫療法已被許多研究報告證實，能顯著降低新生兒死亡率並改善神經學後遺症發生率。呂怡萱醫師強調，懷孕過程除了接受規則產檢外，也應提高警覺，若發現有任何異狀就應盡快尋求專業醫師診治，把握黃金治療期才能降低遺憾發生。
資料來源：健康醫療網 新生兒周產期窒息 把握黃金治療期低溫療法
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