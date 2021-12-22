力宏風波殃及學生！「作業內容」神展開　網友全看傻

自李靚蕾於17日深夜發表5000字長文後，她與王力宏的婚姻生活成為各界關注的焦點，其中便有許多作家及老師，稱讚李靚蕾的長文用詞精確、邏輯嚴明，堪稱為聲明中的典範。就有名網友曬出高中生妹妹的作業，斗大的標題寫到「蕾神之鎚學習單」，該內容便是針對此次事件做分析，內容讓眾人都看傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 16:44:50｜2021-12-22 16:49:04
原PO於Dcard中以「王力宏事件的最大受害者」發文，說明這波事件最無辜的受害者便是高中生，自家妹妹就拿到一張名為「蕾神之鎚學習單」的作業，要依據此次婚變事件，詳細分析出「家庭主婦的困境、李嫁給王後遭受到哪些委屈、王做錯哪些事、李如何逐步揭示徐ｘｘ為小三、是否贊成公審文化、讀完長文的心得」內容包羅萬象。
原PO表示自家妹妹到深夜12點仍未寫完，因為隔日要繳交，只能在黑暗中持續刻苦奮鬥，處在崩潰與理智的界線之間，讓這位姊姊看了不免心疼，故喊話「可以請力宏不要波及無辜嗎？」
對於如此貼合時事的作業，網友們反應兩極，一方認為「真的假的，現在學校也太跟進時事，而且蕾神沒揭示小三就是徐**吧？」、「這是什麼課啊⋯⋯如果只是單純拿這個八卦來當教材好像沒必要⋯⋯」、「老師只想看懶人包」。
另一派網友則認為這是增進文意理解及進階思考的好時機「我覺得一部分還滿適合當教材的，讓學生早點思考關於婚姻、家庭這類的也不錯」、「符合108課綱『貼近生活經驗』的教育取向啊！與其看古文，不如看看現在人在寫什麼，好的公關文案長怎樣還比較實用」、「我覺得4不好，其他還可以，貼近時事確實是讓學生比較容易放心思在作業上」。 （編輯：李惠婷）