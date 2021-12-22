温貞菱化身傳播妹幫納豆洗澡　情慾床戲慘被剪光光

聖誕夜約會首選電影《不想一個人》昨（21）日舉行首映會，導演范揚仲率領金獎演員范少勳、莫允雯、温貞菱、陳以文一同出席，現場大聊拍攝秘辛。以《不想一個人》入圍今年金馬最佳女配角的温貞菱，演出大膽奔放的傳播妹金莎，她形容：「金莎是一名奇特的女子，古怪可愛的讓人困擾，總能瀟灑的說出自己內心的傷痛。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-22 15:33:47｜2021-12-22 15:41:06
片中温貞菱和飾演恩客的納豆上演另類「床戲」，還有一場幫納豆洗澡的戲，可惜最後導演范揚仲忍痛剪掉無法讓兩人的濕背秀登上大銀幕，現場被問到最想看到劇中哪個場景重現？眾人起鬨希望可以再看到温貞菱幫納豆洗澡。三位主演回憶起片中的情慾戲，全靠開拍前的表演課「搶毛巾」培養感情與信任感，過程中不僅要保護自己，更要保護對手演員。表演課時莫允雯和温貞菱合力，上下其手只為搶到范少勳手上的毛巾，最後三人扭打成一團，弄得全身瘀青受傷。
范少勳在片中飾演皮條客阿龍，有不少激烈打鬥戲，有一場竟投入到把手鍊都扯斷了，范揚仲導演翻箱倒櫃找出這條斷掉手鍊送給少勳，非常具有故事性的禮物彷彿帶大家再回到拍攝現場。莫允雯演出氣質出眾的藝廊經理乃文，為了紀念她首挑大樑擔綱演出電影女主角，范揚仲導演特別送上一幅名畫，莫允雯分享：「這是戲裡我最心碎的一幅畫，我因為這幅畫失去三個人。」由裡而外的亮眼表現，她不僅獻出從影以來最大尺度表演，更能感受到她最赤裸的情感，以及內心深處的痛。