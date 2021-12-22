特企／中美洲食材SHOW！2021台北國際食品展搶「鮮」登場
「2021年台北國際食品展」12月22至25日於南港展覽館二館登場，台北國際食品展向來是國內外食飲品業者與買主不可錯過的年度會展盛事，今年中美洲經貿辦事處與外貿協會共同結合貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及巴拉圭等四國，設立「中美洲及巴拉圭館」，特地邀請業者寄送當地出口展品及型錄來台灣展出，更徵集了26家進口邦交國食品的業者至現場參展。
宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲(Eny Bautista)、巴拉圭駐台代辦彬文勇(Carlos Pintos)、外交部拉丁美洲及加勒比海司陳昆甫總領事、外貿協會副秘書長李惠玲、中美洲經貿辦事處廖鴻達主任、瓜地馬拉駐台臨時代辦蘇熙(Sussely Sánchaz)及貝里斯大使館代表共同出席22日上午舉辦的開幕典禮，並於會後前往「中美洲及巴拉圭館」參觀，除品嚐台灣進口商展示的各式食材料理外，還共同秀了一手好廚藝，端出一道結合宏都拉斯龍蝦、瓜地馬拉白蝦、巴拉圭牛肉片及貝里斯辣椒醬的海鮮飯，與台灣民眾分享中美洲及巴拉圭邦交國的優質產品，推廣當地的飲食文化。
中美洲及巴拉圭農漁牧食品廣獲全球歡迎，且在與邦交國簽訂的FTA及ECA加持下，雙邊貿易年年提升。貝里斯駐台大使碧坎蒂(Candice Pitts)表示，除了全球知名的辣醬品牌Marie Sharp's外，貝國濃縮柑橘果汁、海鮮貝類及蘭姆酒也是主要出口產品，台貝經濟合作協定於11月26日由立院拍板通過後，可望透過調降關稅大幅促進雙邊經貿關係。瓜地馬拉駐台大使葛梅斯(Willy Gómez)表示，瓜國精品咖啡在台市佔已達15%，白蝦經由台灣專業冷凍技術協助下，銷售也穩定成長中。宏都拉斯多項食品食材已在台打響口碑，宏國寶蒂絲妲大使提到近年除了咖啡與白蝦、龍蝦外，宏國與台灣甜瓜產期互補，前者 產季從12月至3月，使得宏國甜瓜能適時供應台灣市場所需，銷量直線上升。
今年「中美洲及巴拉圭館」共有26家食品進口商嚴選當地多樣食材參展，推廣的產品包含：在全台咖啡廳佔有一席之地的中美洲精品咖啡，全台每10杯咖啡 就有1.2杯來自中美洲友邦；廣受國人青睞的貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯鮮美白蝦和龍蝦，2020年進口總值逾1億352萬美元；來自宏都拉斯及巴拉圭的草飼牛肉，進口總量為2.4萬噸，在台市占近兩成。各國攤位現場還舉辦牛肉、海鮮、咖啡、酪梨、可可、馬黛茶的品嚐活動，人潮絡繹不絕。
本次食品展現場有許多專業買主前來參觀，更在展期最後一天開放民眾入場。「中美洲及巴拉圭館」將於每日舉辦多場食材說明會，並邀請廚師現場烹煮牛肉、白蝦等多樣料理，以及中美洲特色料理如海鮮沙拉(Ceviche)、紅豆飯(Gallo Pinto)和乳酪餅(Pupusa)示範秀；另在攤位上亦提供商品採購超值優惠，以及中美洲美食挑戰賽活動，歡迎大眾前往參觀。