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徐若瑄大動作澄清絕無私約　網友抓出疑點「文不對題」

▲徐若瑄捲入王力宏的桃色風波，三度發文澄清。（圖／資料照）
▲徐若瑄捲入王力宏的桃色風波，三度發文澄清。（圖／資料照）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-12-22 16:15:01

王力宏和李靚蕾毀滅式離婚風波持續延燒，雖然王力宏在神隱多時後終於發聲明認錯，但事件非但沒有平息，今（22）日還傳出By2妹妹Yumi不堪輿論壓力吞藥送醫，事件另外一位女主角徐若瑄則再度發文強調自己絕對不是王李婚姻中的小三，但有網友質疑，李靚蕾當時發文是指「婚前有過一段情、婚後撒嬌勾引」，並非婚後外遇，因此認為徐若瑄文不對題，完全沒有正面回答。

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▲徐若瑄反擊第三者罵名。（圖／翻攝徐若瑄臉書）
▲徐若瑄反擊第三者罵名。（圖／翻攝徐若瑄臉書）
李靚蕾忍了19年，日前終於爆發，發5千字長文指控王力宏是渣男、媽寶，還透露他和許多女生發生性關係，眼尖網友透過李靚蕾文中線索，猜測她在影射Yumi以及徐若瑄，2女也先後發聲明否認自己是小三。對於徐若瑄最新的澄清文，大多網友依舊不買單，認為她沒有正面回答自己婚前是否曾和王力宏有過一段情，而是極力澄清自己婚後沒有做出對不起老公的事情，還喊話要她應該要像黑人一樣直接請李靚蕾幫忙解釋。

▲王力宏昨（19）日發出澄清文，豈料通篇卻寫錯前妻李靚蕾的本名，也讓大批網友看傻眼。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲王力宏和李靚蕾離婚撕破臉。（圖／翻攝李靚蕾IG）
徐若瑄這次發文可以看出情緒激動，和前兩次正式的聲明稿明顯不同，「此次受到友人婚姻事件的波及，已經也嚴重影響到我的家人，讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷⋯等，我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽。」還強調：「我相信這世界還是有公理有正義存在的，鍵盤可以殺人，但不等於殺人後不用負責任，我想再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的介入別人婚姻的第三者。」

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