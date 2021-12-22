元旦連假避車潮　高公局替代道路一次看

元旦連續假期預期將湧現大量旅遊車潮，高速公路局今（22）日公告4條國道長途及7條地區短途替代道路，建議用路人儘量避開假期間國道重點壅塞路段及時段。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-22 16:16:37
高公局針對國道易壅塞路段，規劃了短途替代道路，提供民眾作為改道參考。國道長途者包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至台南地區雙向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。
地區短程者，於國道尖峰時段儘量避免行駛國道，並多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向等7條。
另外，為疏導元旦連假往宜花東大量交通需求，國5將實施高乘載管制，12月31日至2022年1月1日，每日6至12時實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；而2022年1月1日至2日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制，國5北向高乘載管制結束時間，將視交通狀況機動調整。
高乘載管制時段內車流量仍超過路段容量，且高乘載管制前後時段，亦有大量非高乘載車輛之交通需求，請排隊車輛耐心等候。