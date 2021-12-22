千萬好宅獎落屏東！盧秀燕：見證台中購物節行銷全國

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盧秀燕笑稱，感謝陳小姐來台中捧場，證明台中購物節達到行銷全國、促進經濟的目標，全國民眾來台中消費，就會有這樣的好運，她是最好的見證人及最佳代言人之一，「台中歡迎妳！」
盧秀燕指出，2021購物節從10月10日開跑以來屢創佳績，登錄消費總金額破291億元，振興加碼措施六都聲量第一。活動期間，台中市不僅吸引民眾到台中使用五倍券，還進一步刺激民眾掏出現金加碼消費。據統計，登錄消費總金額其中有53億元來自彰化、南投、新北的消費者，外縣市消費累計金額較去年成長逾10倍，另APP累積下載次數也一舉突破109萬次，為2020的3倍，以及活動網路聲量逾9.1萬筆，活動成效及振興地方經濟力道有目共睹。
台中市政府經發局表示，台中祭出購物節吸引民眾帶著五倍券到台中消費抽現金好禮，創下超過291億元發票登錄消費金額，另根據中央統計至12月6日止，中央振興5倍券已兌換總額為475億元，台中兌領金額約80億元，占全台兌領金額16.8%，成績六都名列前茅；另依今年購物節消費統計數據，291億元累計消費金額，一般消費占比74.2%，足見購物節確實達到照顧民生經濟之效果，對各行各業做到雨露均霑、有效拚經濟。
台中購物節APP 總累積下載量從38.6 萬增加到109 萬人，平均成長速度為每日1.1 萬人，顯示今年度購物節確實吸引民眾目光，並積極參與。根據統計APP女性會員占比52.5%，31-50歲間為購物節的消費主力年齡層，占比約80%，活動APP Android系統評價達4星等，與去年相較提升1星等，於政府部門開發的APP中表現優異。
台中市政府經發局強調，今年購物節較去年消費登錄金額成長223%，累積發票登錄張數來到3,295萬張，成長175%，每人平均消費登錄金額超過3.9萬元，較去年成長56%；另今年購物節特別規劃「地區限定抽」，天天回饋100組5000元給在大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等區消費的民眾，限定抽地區消費累計金額較去年平均成長逾258%，有效提振區域經濟。
開獎活動現場熱鬧滾滾，除抽出千萬好宅得主，也因登錄金額突破250億元，加碼抽出一組50萬元的現金獎得主。此外，現場還抽出畫家陳向濂老師和簡錦清老師捐贈的兩幅畫作「金色年代~鹽來如此」、「一眸」，以及寶之林廢棄家具再生中心提供的沙發實木歐式貴妃椅、魚躍龍門精緻木雕藝品、沙發組及最大獎全花梨木實木辦公桌。
台中市政府經發局強調，今年台中購物節雖已畫下圓滿句點，但振興的腳步不會停歇，接下來台中市還有許多活動，包含十大伴手禮、耶誕節、跨年、中台灣燈會等，期盼吸引人氣、帶動金流，持續振興經濟、幫助產業復甦。