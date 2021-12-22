不動產仲介全聯會看2022年房市　「3原因」預估房價再漲

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對於明年房市預測，全聯會預估，今年1至10月的全台買賣移轉登記棟數為27萬9039棟，較2020年1至10月26萬餘棟增1萬8985棟，增幅約7.30%，推估2021年全年棟數約為33萬4847棟，較2020年成長2.53%，將續創2014年以來的新高。
明年六都房價，全聯會估計，因缺工缺料所造成的成本上升屬全台性，加上屋主惜售供給量減，因此預估雙北市為價增量平，漲幅約5%左右；桃園市持續因為新興重劃區完工交屋，移轉登記棟數將持續增加約5-8%，房價增幅則視區域公共建設發展而定；台中市的捷運效應預料將在2022年持續發酵，沿線房市價量續走強；台南市及高雄市預估仍將是2022年的焦點，需求仍將持續擴大，房價直起直追雙北及桃園與台中，仍有10%左右空間。
全聯會稱，今年房地產市場遍地開花，政府也積極運用政策引導，讓短期投機買賣逐漸銷聲匿跡，如期在2021年7月1日實施房地合一稅2.0及實價登錄2.0；但是市場買氣還是持續上揚，可見這波景氣並非由投資炒作所帶動，而是源自於通膨效應、全球股市大漲及低利等因素。
全聯會預料，2022年不動產市場將在上述三大因素的推升下，買氣持續上漲，且蛋白區漲勢更勝蛋黃區，縮小城鄉差距；買方也以自住及自用為主，投資也以中長期投資與資產配置為主，減少短期投資，房地產整體穩定安穩，疫情雖不間斷，卻也能順利平安度過；展望2022年度，全聯會選定以「安」作為代表字。