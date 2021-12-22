疫苗第三劑怎麼打？國際期刊：AZ追加混打莫德納結果最優

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英媒「金融時報」（Financial Times）報導提到，《刺胳針》研究人員分析施打了AZ疫苗、來自英國蘇格蘭200萬人與巴西420萬人的數據，並得到結論得知這些民眾在施打完第2劑的3個月內，疫苗預防感染入院甚至死亡的保護力下滑現象會變得明顯，建議已接種疫苗者施打追加劑。
而該篇研究報告作者，愛丁堡大學（Edinburgh University）亞瑟研究所（Usher Institute）所長謝赫（Aziz Sheikh）亦表示，研究結果能辨識出打完AZ疫苗後，民眾防護力開始下降的時間點，這能讓政府開始規劃追加劑計畫，以確保維持疫苗的最佳防護力。
《刺胳針》中亦有一項大型研究，測試施打7種不同廠牌疫苗當追加劑，觀察不同的疫苗可以誘發多少的免疫反應，結果發現莫德納、 BNT兩款mRNA疫苗的效果最佳，研究結果中，接種2劑AZ疫苗的受測者，第三劑打AZ中和抗體可從146上升至346，是原本的2.37倍；若第3劑接種全劑量莫德納疫苗，中和抗體從152上升至5421，是原本約35.7倍，遠優於其他混打組合。
由於國內於周五（24日）起，即將全面開放第三劑混打，目前可選擇第三劑的疫苗，包括莫德納、BNT和高端，民眾也相當好奇各疫苗混打組合保護效力如何，指揮官陳時中則表示，台灣仍維持提供半劑莫德納疫苗，暫時沒有改為全劑量的計畫，副組長羅一鈞則提到，「假如新的研究結果顯示半劑量 BNT 效果不輸全劑量，也獲得國際認可，會再提到專家會議討論。」
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