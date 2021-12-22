▲ G-Class 化身紅色藥丸於《駭客任務：復活》首映會亮相

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Mercedes-Benz G GmbH 執行長 Emmerich Schiller 表示：「G-Class 和紅色藥丸所傳達的訊息極為相似，皆象徵自由、獨立、決心等意涵，也是為什麼我們很高興用行動支持華納兄弟影業近日將於全球上映的《駭客任務：復活》。贊助一直以來都是我們品牌娛樂體驗的核心元素，長久以來，Mercedes-Benz 皆是電影產業首選的合作夥伴，與華納兄弟影業更是有將近 20 年的緊密合作，我們希望藉由電影文化，以更感性、創造記憶點的方式傳遞產品特色及品牌價值。」



