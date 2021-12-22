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最多漲 3.1 萬！2022 年式 Toyota RAV4 97.9 萬登場

▲ 最多漲 3.1 萬！2022 年式 Toyota RAV4 97.9 萬登場
▲ 最多漲 3.1 萬！2022 年式 Toyota RAV4 97.9 萬登場

2GameSome - 有車賞

2021-12-22 17:25:00

Toyota 日本進口 2022 年式 RAV4 提供兩種動力、八種車型版本，售價介於新台幣 97.9 萬至 131 萬之間，較過去最多漲幅 3.1 萬元。2022 年式 RAV4 外觀部分不僅在 Hybrid 全車系導入更簡約俐落的 LED Bi-beam 頭燈，全車系前霧燈也升級為 LED 光源並採更具動感的多邊形立體造型；同時，18 吋鋁圈採用全新的十幅式設計。本次改款新增定位更入門的 Hybrid 尊爵車型。

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外觀升級

2022 年式 RAV4 在 Hybrid 車型的外觀搭載全新設計的倒梯形 LED 頭燈，透過 LED 定位燈和日行燈整合式設計，狹長的方向燈造型，也讓前視的能見度及辨識度提升。

同時，全車系前霧燈升級為 LED 光源並採多邊形立體造型；18 吋鋁圈由原本的五幅式進化為全新的十幅式設計；2.0 ADVENTURE 4WD 的鋁圈造型改以黑色單色取代原有的雙色切削設計。

新增入門 Hybrid 尊爵車型

2022 年式的 Toyota RAV4 導入全新的 Hybrid 尊爵車型，車型同樣搭載 2.5L Dynamic Force Hybrid 引擎並搭配 E-CVT 無段變速系統，可創造最高 218 ps 的綜效馬力、22.5 kg-m 的扭力輸出，同時更展現 22.6 km/L 的油耗。

Hybrid 尊爵車型也搭載多項安全及便利配備，像是 PVM 環景影像輔助系統、雙區恆溫空調以及電動收折後視鏡。此外，Hybrid 車型也享有 Hybrid 電池 8 年 16 萬公里保固。

車型

2.0L汽油

2.5L HYBRID

豪華

尊爵

旗艦

ADVENTURE 4WD

ADVENTURE 4WD

越野冒險版

尊爵

旗艦

旗艦4WD

建議售價

97.9

萬元

106.9

萬元

111.9

萬元

123

萬元

120

萬元

109.9

萬元

120

萬元

131

萬元


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