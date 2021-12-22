▲ 最多漲 3.1 萬！2022 年式 Toyota RAV4 97.9 萬登場

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外觀升級





2022 年式 RAV4 在 Hybrid 車型的外觀搭載全新設計的倒梯形 LED 頭燈，透過 LED 定位燈和日行燈整合式設計，狹長的方向燈造型，也讓前視的能見度及辨識度提升。





同時，全車系前霧燈升級為 LED 光源並採多邊形立體造型；18 吋鋁圈由原本的五幅式進化為全新的十幅式設計；2.0 ADVENTURE 4WD 的鋁圈造型改以黑色單色取代原有的雙色切削設計。





新增入門 Hybrid 尊爵車型





2022 年式的 Toyota RAV4 導入全新的 Hybrid 尊爵車型，車型同樣搭載 2.5L Dynamic Force Hybrid 引擎並搭配 E-CVT 無段變速系統，可創造最高 218 ps 的綜效馬力、22.5 kg-m 的扭力輸出，同時更展現 22.6 km/L 的油耗。





Hybrid 尊爵車型也搭載多項安全及便利配備，像是 PVM 環景影像輔助系統、雙區恆溫空調以及電動收折後視鏡。此外，Hybrid 車型也享有 Hybrid 電池 8 年 16 萬公里保固。



